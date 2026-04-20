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    首頁 > 政治

    民進黨屏東縣內埔鄉長初選 前客務處長李明宗獲勝

    2026/04/20 16:51 記者葉永騫／屏東報導
    前客務處長李明宗初選獲勝。（記者葉永騫攝）

    前客務處長李明宗初選獲勝。（記者葉永騫攝）

    屏東縣民進黨內埔鄉長黨內初選今天下午成績揭曉，前屏東縣政府客務處長李明宗在民調及黨員初選都大獲全勝，綜合結果為53%比16%，將由縣黨部執委會開會後報請中央黨部提名，鍾育杰落敗後表示，一開始參選就被不公平對待，將先沉潛後再決定往後的方向。

    民進黨內埔鄉長初選競爭激烈，候選人鍾育杰因為選前因集體旅遊捲入賄選案，遭到檢方調查，雖然法官裁定請回，但對於選情形成重大影響，黨員投票結果李明宗606票、鍾育杰205票，兩人相差401票，李明宗大勝，今天再公布民調的成績，並進行綜合計算結果。

    民進黨屏東縣黨部表示，依據民進黨屏東縣第四、五類公職提名條例，黨內初選民意調查占70%與黨員投票占30%，民調16日完成後封存，今天將兩者合算，積分較高者將獲得提名，結果李明宗大勝。

    李明宗指出，感謝鄉親的支持，也希望尊重體制，他尊重其他候選人的決定，對於對手說受到不公平對待，他並不了解。

    鍾育杰則認為，從一開始參選就受到不公平的對待，他自費參加社區的旅遊，竟然被扭曲是賄選，未來法官還他清白，但已影響了整個選舉，這種做法讓他的初選受到不公平的對待。

    鍾育杰落敗後表示，一開始參選就被不公平對待，將先沉潛後再決定往後的方向。（記者葉永騫攝）

    鍾育杰落敗後表示，一開始參選就被不公平對待，將先沉潛後再決定往後的方向。（記者葉永騫攝）

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