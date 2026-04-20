中市六分局長誤噴柯文哲辣椒水 張育萌酸：「媽媽市長」螺絲掉滿地

台中市第六分局分局長周俊銘（左）及前民眾黨主席柯文哲。（本報合成，擷取自第六分局網站、民眾黨提供）

民眾黨前主席柯文哲近日赴台中逢甲夜市替市議員參選人劉芩妤站台，卻傳出疑遭辣椒水攻擊。不過案情今天出現逆轉，警方調查後證實，所謂「伏擊者」並不存在，辣椒水實為第六分局長周俊銘誤噴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌狠酸，阿北千里迢迢到台中，跟盧秀燕來相害，現在全世界都知道「媽媽市長」根本就螺絲掉滿地。

張育萌在臉書發文表示，柯文哲17日晚間與劉芩妤一起在逢甲夜市掃街，期間劉芩妤突然開始咳嗽稱「什麼東西好嗆」、「這是一個攻擊吧」。柯文哲也喊「我也有感覺到」，劉芩妤接著猜說「這是不是什麼辣椒粉的攻擊？」就只有陳清龍與世無爭，在旁邊狂吃地瓜球。事後，陳清龍說辣椒水疑似是從「路邊噴灑」，他自己是走在靠馬路，所以沒有被波及。

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張育萌續指，事後劉芩妤到第六分局報案，她的團隊分析比對提出有「整整三波」辣椒水「伏擊」。隔天柯文哲說自己「現在還有點流眼淚」，妻子陳佩琪更說柯「本來就有呼吸道過敏毛病」，在夜市遭受攻擊，有這種高濃度污染物吸入，對他應該是傷害很大。

張育萌嘲諷地說，盧秀燕動作有夠快，週末立刻要求警方加速偵辦，還鐵腕喊話說「不容許任何人的安全受到侵害，城市的治安也不能受威脅。」劉芩妤也痛心表示，「短短不到一小時內，對方針對志工與空氣連續噴灑」造成柯文哲和多位志工呼吸道嚴重刺痛不適；同時感謝第六分局警方協助，也要求警方盡快偵辦，找出滋事人士。

對此，張育萌不禁嘲諷，看起來，警方真的加速偵辦了，查出是自己噴的。他直言，劉芩妤前天去報警的第六分局根本就是兇手本人，當天負責維安的台中第六分局長周俊銘，帶著辣椒水到現場，辣椒水的罐子疑似有破裂，所以周俊銘想要試噴看看，就往地面「試噴」。結果「操作不慎」，再加上風向影響，所以辣椒水就直接飄到柯文哲面前，「劉芩妤當初根本謝錯人，她感謝的第六分局，就是噴辣椒水害她跟阿北狂咳的唯一原因。警察局發現之後，直接把周俊銘記了兩次小過，調離非主管職。」

張育萌狠酸，搞了這麼大一齣鬧劇，盧秀燕還道貌岸然地說，「城市治安不能受威脅」，信誓旦旦要幫柯文哲抓到兇手，結果敵人就在本能寺，「阿北去台中逛個夜市，都會被警察噴辣椒水，這種治安你敢信？阿北千里迢迢到台中，跟盧秀燕來相害。現在全世界都知道『媽媽市長』根本就螺絲掉滿地。」

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