成藍白合祭旗？「誤噴」柯文哲辣椒水分局長遭拔官 綠質疑盧市府

民進黨中市黨團總召周永鴻要柯文哲與民眾黨道歉。（周永鴻提供）

柯文哲遭噴辣椒水案今真相大白，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今日指出，民眾黨參選人劉芩妤當時言之鑿鑿聲稱遭「4波無差別攻擊」，還暗指現場有「青鳥鬧場」，他要求柯文哲及民眾黨就先前的不實指控向社會道歉。

此外，周永鴻進一步質疑，盧秀燕在事件發生隔天高調表態「責成警方加速偵辦、不容許暴力挑戰治安」，如今查出是自家分局長的疏失，市府立刻記過2次、拔官、函送法辦。一個分局長因為測試故障裝備處置不當就被拔官函送，這樣的懲處是否符合比例原則？還是因為事涉藍白合的政治盟友柯文哲，市府急著給交代，拿分局長祭旗來息事寧人？

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周永鴻指出，柯文哲4月17日在逢甲夜市掃街後，民眾黨議員參選人劉芩妤言之鑿鑿聲稱遭「4波無差別攻擊」、有2名機車騎士噴灑辣椒水，還暗指現場有「青鳥鬧場」。柯文哲隔天受訪更感嘆「社會分裂、對立情緒一旦被激發很難轉化」，呼籲「不要製造對立」，還比著眼睛說仍在流淚。黃國昌也跟著痛批「台灣社會為何變得這麼暴力，搞得四分五裂」。整個民眾黨上下聯手把事件操作成政治迫害，輿論矛頭直指綠營。

周永鴻表示，結果警方調查真相大逆轉，整件事從頭到尾就是台中市政府自己的警察搞出來的烏龍，跟任何政黨、任何「青鳥」都無關。柯文哲和民眾黨當初把事情講得像是遭受有組織的政治暴力攻擊，現在真相擺在眼前，是不是該向被潑髒水的人和台中市民道個歉？

周永鴻強調，如果分局長確有疏失，依規懲處無可厚非，但懲處的輕重應該回歸事實和制度，不應該因為對象是誰而加碼。盧市府到底是依法行政，還是為了藍白合的政治考量在辦案？大家都看在眼裡。

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