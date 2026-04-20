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    首頁 > 政治

    高雄里長競選照放「半裸露腹肌」 全網驚呼：很有核心價值

    2026/04/20 17:00 即時新聞／綜合報導
    擔任高雄鳳山區文衡里里長的洪啟修，近期發布自己的競選形象照，意外在社群網路成為熱門話題。（圖擷取自@mas14134 IG）

    擔任高雄鳳山區文衡里里長的洪啟修，近期發布自己的競選形象照，意外在社群網路成為熱門話題。（圖擷取自@mas14134 IG）

    為迎戰2026年地方選舉，各地候選人除了紛紛展開競選活動，還提前拍攝宣傳用的形象照，吸引不少民眾關注。準備拚連任的高雄鳳山區文衡里里長洪啟修近期在社群平台Threads成為熱門話題，原因來自他最新的競選形象照，他大方公開自己結實的腹肌，充滿「核心價值」的畫面一出隨即轟動全網。

    據悉，洪啟修13日在IG上分享他的選舉看板形象照，畫面中除了寫上高雄市綜合格鬥委員會主委、高雄市運發局顧問、健身房館長等經歷，右半邊的部分，還有他脫衣露出上半身，將鍛鍊得十分強壯的大片胸肌、腹肌，清楚展示出來。對於最終定裝照的畫面，洪啟修幽默吐槽，「每次的看板都讓大家匪夷所思。」

    值得一提的的是，洪啟修在發布這張形象照後起初並未引發當地里民以外的族群關注，直到18日晚間，一名網友在Threads分享自己外出期間，抬頭偶然看到洪啟修的競選看板，當下忍不住倒抽一口氣，「現在選里長標準這麼高嗎？」，畫面曝光後吸引超過70多萬人次瀏覽、1.8萬人按讚，繼而掀起大批網友熱烈討論。

    網友紛紛留言表示，「很有核心價值」、「沒有六塊肌如何服務里民」、「感覺里民吵架，里長很能打」、「現在選個議員這麼硬了嗎？」、「X北，是選里長還是選士官長」、「這選上了里民每天早上要晨跑嗎？」、「他的政見是不是打造健身社區呀？」、「本里規定，里民家裡必須常備3罐以上蛋白粉」。

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