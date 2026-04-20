黃國昌罵賴清德用「辣椒水」撕裂社會翻車 民眾黨籲調查勿枉勿縱

柯文哲（右）17日晚上前往逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，今天傳出是六分局分局長周俊銘誤噴。（本報資料照，劉芩妤提供）

民眾黨前主席柯文哲日前在台中逢甲夜市掃街時，疑遭辣椒水攻擊，現任黨主席黃國昌旋即指責總統賴清德、痛批他「撕裂社會」；然最終確認是台中警方「誤噴」，引來民進黨發言人吳崢回嗆，民眾黨全黨不管真相先痛罵，要黃為任意栽贓抹黑道歉。對此，民眾黨部今對警察同仁辛勞表達感謝，但全案關乎公共安全，呼籲調查應勿枉勿縱。

民眾黨發言人張彤表示，感謝台中市警察同仁維護治安的辛勞，但也必須強調，身為高階警官在人潮擁擠處「測試辣椒水」導致「沿路誤噴4次」，實屬缺乏判斷之疏漏。且事發超過24小時，當事人才承認誤噴，耗費這段期間投入偵辦的警力。她指出，本案不僅關乎特定個人，更涉及民眾於公共場所的人身安全，期盼後續全案調查勿枉勿縱，還給社會和諧。

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柯文哲17日晚間於台中逢甲夜市掃街、同黨台中市議員參選人隨行，期間柯等人一陣猛咳，並有志工反應疑遭噴辣椒水；劉隔日上午報案時則稱，一行人前後遭4波攻擊，更指稱看見2人騎機車噴灑不明物，引發議論。不過，經過轄區第六警分局調查，最終確認是竟是分局長「誤噴」搞烏龍。

黃國昌今早接受王淺秋廣播節目專訪時則反批，此事就怪賴清德嘴裡講團結，但民進黨作為完全不一樣，連基本法治都不用遵守，希望未來真的不要再發生了。

針對黃批評，民進黨發言人吳崢回嗆，黃國昌在警方調查出爐前就大放厥詞，意圖栽贓民進黨與賴清德，將中市警第六分局長誤噴烏龍，硬生生抹黑成民進黨鬧場，滿口謊言，意圖惡劣。他強調，近期的李乾龍追蹤器事件到民眾黨辣椒水事件，凸顯藍白意圖復刻「腳尾飯」事件，以造謠、抹黑、栽贓來攻擊執政黨，要求黃國昌立即為惡意栽贓公開道歉。

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