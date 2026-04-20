彰化漁港不開放離岸風電運維船？縣府：航道清淤完成 估5月啟用

彰化漁港與彰化運維港共用一個港口，漁港早已開港，運維港也完工驗收，卻遲未開港。（縣府提供）

彰濱工業區內的彰化漁港去年開港，但與其共用港口的彰化離岸風電運維碼頭，完工驗收至今仍未啟用，監察院日前因此提案糾正彰化縣政府，要求檢討改進。縣府指出，運維碼頭航道清淤工程已完成，預計5月開港啟用。

監察院報告指出，彰化縣政府推動彰化漁港相關建設已歷時10年，農業部及經濟部合計補助超過34億元，供縣府同步執行漁港工程及離岸風電運維基地建設，惟縣府未依行政院核定「可開港營運」原意辦理，多次以不同理由延宕開港時程。

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報告中表明，離岸風電運維基地工程早已完工驗收，卻逾1年9個月仍未啟用，導致政府投入數十億元公帑未能發揮效益，影響離岸風電運維政策推動，形同閒置設施，依法提案糾正。

監院：吃水深度相近漁船早已正常進出

監察院同時點名經濟部全額補助13.98億元、由彰化縣政府執行的「彰濱離岸風電運維基地計畫」該運維碼頭於2024年4月19日完工、同年6月14日驗收合格，但縣府以運維船航道水深不足、存有安全疑慮為由，遲未開放使用；相較之下，吃水深度相近的漁船早已正常進出，認定縣府作法有雙重標準，確有改善必要。

對此，彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，彰化漁港已於2025年6月啟用，但因主航道南北護岸工程仍在整體安全考量內，加上運維船吃水較深，須確認港區水深與航行安全，運維碼頭因此未能同步開放。

經綠處指出，縣府進行港區水深測量後發現，運維碼頭航道局部出現淤積，水深不足，為確保運維船舶及人員安全，隨即籌措經費辦理清淤作業。相關工程已於2026年4月15日完工，經測量港區水深達6公尺以上，目前正進行驗收，並規劃於5月正式開港啟用。

監察院糾正彰化漁港與彰化運維港，在漁港南邊的運維港，縣府表明今年5月將可正式開港啟用。（縣府提供）

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