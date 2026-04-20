分局長「誤噴」柯文哲辣椒水傷害罪送辦 中檢證實已分案調查

台中市警局第六分局分局長周俊銘因「試噴」辣椒水被函送法辦，台中地檢署今天證實已經分案調查。（擷取自第六分局網站）

民眾黨前主席柯文哲17日晚上陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤前往台中逢甲夜市掃街拜票時，傳出遭人噴灑辣椒水攻擊，隔天前往第六分局報案，經警方調閱監視器深入追查，今天案情出現大逆轉，竟是第六分局分局長周俊銘拿辣椒水「試噴」才造成此次烏龍狀況，周俊銘除被記過拔官，也被依傷害罪嫌函送法辦；台中地檢署證實已經依傷害等罪嫌分案調查。

柯文哲17日晚上前往逢甲夜市掃街，疑似遭人噴辣椒水掩鼻，民眾黨市議員參選人劉芩妤隔天並前往六分局報案，強調遭4波無差別攻擊，經警方調查，今天卻傳出竟是自家人搞的烏龍，當晚六分局分局長周俊銘親自到場督導維安，手上並拿著一瓶辣椒水戒備，沒想到因辣椒水疑似有破裂狀況試噴，順著風勢飄向柯文哲等人群，才造成此起烏龍事件。

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警察局已對此做出懲處，認為周俊銘身為領導幹部臨場失措、處置不當，核予記過二次懲處並建議警政署調整非主管職務，並依傷害罪嫌函送台中地方檢察署偵辦。

台中地檢署今天下午也證實，已經依傷害等罪嫌分案調查。

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