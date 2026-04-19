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    首頁 > 政治

    上畠寛弘爆料親台日本政要「拒見」 柯文哲：哇那欸母災影

    2026/04/19 16:28 記者李文德／雲林報導
    柯文哲被媒體趁隙詢問，被日本政要拒見一事，他回「哇那欸母災影」。（記者李文德攝）

    柯文哲被媒體趁隙詢問，被日本政要拒見一事，他回「哇那欸母災影」。（記者李文德攝）

    昨（18）日晚間日本神戶市議員上畠寛弘在Threads爆料，2024總統大選前，民眾黨前主席柯文哲曾因立場不明與政治訊號風險，遭日本政界親台大咖「拒見」。今（19）日下午，柯文哲在土庫匹克球場時被媒體趁隙詢問此事，他直接回應「哇那欸母災影」（台語：我怎麼會不曉得）。

    上畠寛弘表示，2024台灣總統大選前，民眾黨相關人士曾替柯牽線，希望拜會一位日本政界極具影響力的前參議院議長，其秘書官徵詢上畠的意見。

    上畠寛弘認為，當時外界預期賴清德可能成為下一任總統。若進行會面，恐怕向台灣釋放錯誤的政治訊號，且柯對日本的立場並不十分明確，明確表達「沒有會面的必要，且不應會面」的看法。最終，這次會面被決定不予進行。

    柯文哲今天一整天都在雲林展開宮廟參拜、企業參訪、體驗運動等行程，但都不開放媒體聯訪。

    下午他前往土庫匹克球場，正要離開時媒體趁隙詢問有關於參訪日本政要一事。他聽到立即回應「哇那欸母災影」，隨行人員見狀後連忙趕緊跟媒體強調今天不受訪，可是柯文哲當下還是騷著頭再次強調「我怎麼都不曉得哪一件事情」。

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