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    首頁 > 政治

    台中人口最大區北屯 藍綠白「8搶7」議員選戰亂鬥

    2026/04/19 16:02 記者黃旭磊／台中報導
    國民黨今天宣布北屯區市議員將提名新人（左起）吳宗學、許育璿。（記者黃旭磊攝）

    國民黨今天宣布北屯區市議員將提名新人（左起）吳宗學、許育璿。（記者黃旭磊攝）

    台中北屯區是29個行政區最多人大區，國民黨吳宗學、許育璿今天從初選民調勝出，將對戰民進黨新人陳信秀、曾咨耀，藍營預計提名4席、迎戰綠營提名3席，年底對戰局勢大致底定，民眾黨預計周三提名民調勝出的邱于珊。

    北屯區現有6席議員，國民黨黃健豪2024年當選立委後空出1席，現任5席為綠營曾朝榮、謝家宜及藍營沈佑蓮、陳成添、賴順仁，由於人口達31萬7500多人，今年議員選舉可能多出一席次，總共7席議員，目前，藍綠白共提名8席，各黨都想擴大席次形成「8搶7」局面，加上選舉常客、無黨籍段體佩續戰，地方人士多稱選情激烈。

    國民黨北屯區現任有4席議員，黨部副主委陳明振說，年底選戰保守提名4席，先穩住既有席次，至於外界盛傳可能再「加1」，一口氣提名5人，陳明振強調，基本是提名4人，後續視民眾黨選情變化調整。

    民進黨提名3席包括現任謝家宜、新人陳信秀及曾咨耀，新潮流新人陳信秀說，北屯正值「轉大人黃金期」，會以最年輕拼勁爭取大家認同，現任議員曾朝榮派兒子曾咨耀披戰袍，曾咨耀說，會為鄉親爭取更多權力與福利。

    至於民眾黨遲未提名人選，民眾黨台中市黨部主委陳清龍說，下週報請中央委員會決議後，就會提名民調勝出的邱于珊。

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