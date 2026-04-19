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    首頁 > 政治

    柯文哲掃街遭噴辣椒水？ 吳靜怡：有沒有哪天不要說謊？

    2026/04/19 16:34 即時新聞／綜合報導
    民眾黨前主席柯文哲於17日晚上陪同西屯區市議員參選人劉芩妤至逢甲夜市掃街拜票，疑有不明人士噴灑辣椒水，致柯文哲等人以手掩嘴咳嗽。（民眾黨提供）

    民眾黨前主席柯文哲於17日晚上陪同西屯區市議員參選人劉芩妤至逢甲夜市掃街拜票，疑有不明人士噴灑辣椒水，致柯文哲等人以手掩嘴咳嗽。（民眾黨提供）

    民眾黨前主席柯文哲於17日晚間前往逢甲夜市掃街，傳出疑似遭不明人士噴灑辣椒水，導致柯本人及多名隨行志工出現咳嗽、流淚等不適症狀。對此，政治評論員吳靜怡質疑，柯文哲就是放羊的孩子？辣椒水事件遭警方打臉，隔天還喊眼睛流淚，受害者戲碼演不完！

    吳靜怡今天在臉書發文表示，柯文哲辣椒水事件根本就是「狼來了」的裝可憐套路，民眾黨群體就像「放羊的孩子」，臉丟大了！吵了兩天遭不明人士騎機車連噴3到4波辣椒水！柯文哲本人眼睛流淚、20多人咳嗽不適！聽起來多慘、多有被害感，又要開始塑造柯文哲像是一個被迫害的政治英雄。

    吳靜怡指出，台中市警局第六分局直接把他們打臉打到啪啪響！警方全程依規劃派警力隨行，現場根本沒有發現任何人噴灑辣椒水的動作！掃街地點是行人徒步區，機車根本進不去，調閱所有監視器、密錄器到現在，連所謂的「兩名騎士」都找不到，警方講得清清楚楚，尚未發現任何可疑人士或攻擊行為！

    針對柯文哲說「掃街被噴辣椒水今天還在流眼淚」，吳靜怡質疑，昨天說的淚水到底是什麼？這種可憐蟲戰術就是為了掩蓋自己參加白沙屯媽祖而說出「全部都一路吃不要錢」荒謬言論，在證據還沒出來之前，先把情緒推上去，把支持者的憤怒與委屈先動員起來，這種做法說穿了，不是在釐清真相，而是在製造聲量。柯文哲有沒有哪天開口可以不要說謊？難度就如同要民眾黨可不可以哪天不要胡鬧？一樣困難。

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