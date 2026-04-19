台中北屯藍綠4新人正式登板廝殺 挑戰老將爭勝選

民進黨北屯區市議員參選人曾咨耀（右2）將為鄉親爭取更多權益。（資料照）

2026年台中市北屯區（第8選區）市議員選情激烈，國民黨今天公布初選由吳宗學、許育璿勝出，3黨初選結果全數揭曉，民進黨新人陳信秀、曾咨耀等藍綠4名新人對戰，選民充滿期待，至於民眾黨由邱于珊民調勝出，黨部遲未公布人選仍有變數。

台中北屯區人口達31萬7千5百多人，是29個行政區最多人大區，國民黨今天上午11點公布市議員初選民調結果，由新人吳宗學、許育璿勝出，兩人興奮高喊「台中會贏，團結啟程」，一致宣稱要全力支持市長參選人江啟程勝選，全力搶下北屯議員席次。

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國民黨北屯區現任有4席議員，黨部副主委陳明振說，2026年底選戰保守提名4席，先穩住既有席次。

民進黨新潮流新人陳信秀，中午得知消息立即回應稱，首先恭喜吳宗學、許育璿通過初選，北屯正值「轉大人黃金期」，他將在交通、生活機能及社福多加著墨，也期望政治是踏實政見及勤勉服務，會以最年輕拼勁爭取大家認同。

民進黨現任議員曾朝榮由兒子曾咨耀披戰袍，曾咨耀說，國民黨初選新人出場，北屯新人輩出是好事情，不分藍綠候選人都會為鄉親爭取更多權力與福利。

民進黨北屯區市議員參選人陳信秀（左2）迎戰藍營新人。（陳信秀提供）

國民黨北屯區市議員將提名新人（左起）吳宗學、許育璿。（記者黃旭磊攝）

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