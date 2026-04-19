季麟連南下嘉市 力薦「眷村女婿」張啓楷

國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連（左二）推薦「眷村女婿」張啓楷（左一）是最佳嘉義市長人選。（記者丁偉杰攝）

嘉義市眷村文化發展協會今天上午舉行第二次會員大會，現場飄出濃濃選舉味，代表藍白投入年底嘉義市長選舉的民眾黨市長參選人張啓楷到場祝賀，受到現場會員熱烈歡迎；國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連在會場大力推薦「眷村女婿」張啓楷是最佳市長人選，強調眷村團結支持張啓楷。

大會活動在船老大餐廳舉行，主辦單位原本也邀請市長黃敏惠，黃缺席未到場，由市府社會處長李思賢代表列席。

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與會除了嘉市眷村文化發展協會理事長蒲維晨等數十位會員外，中華眷村文化發展總會理事長趙怡、立委林倩綺、前立委陳鎮湘、國民黨副主席、黃復興黨部主委季麟連、市議長陳姿妏、國民黨市黨部主委蔡明顯等人受邀到場，民眾黨市長參選人張啓楷現身會場，成了焦點。

蒲維晨說，無論政治局勢如何變動，眷村文化不會消失，眷村精神更不應被淡化。面對當前選舉年，嘉市成為藍白合作的關鍵示範區，呼籲會員與支持者，在關鍵時刻展現團結力量，為嘉市選出真正能夠承擔責任，帶領城市前進的領導者。

季麟連表示，張啓楷的丈人曾經在嘉義當過軍長，他與「眷村女婿」張啓楷認識很久，張啓楷有財經記者專業，當過立委，推薦張啓楷是接替黃敏惠在嘉市延續執政的最佳人選。

張啓楷說，這幾年來，經國、精忠新城辦活動他幾乎都到場，更在立院支持軍人加薪案，他確定代表藍白參選市長選舉後，即向季麟連等國民黨先進請益，嘉市為年底縣市長選舉藍白合示範區，一定要贏。

張啓楷獲國民黨黃復興系統支持，今天下午季麟連將率團到經國、精忠新城舉辦團結座談會，力薦張啓楷，兩場活動聚焦組織整合與基層動員，強調眷村團結支持張啓楷。

張啓楷今天出席嘉市眷村文化發展協會第二次會員大會活動。（記者丁偉杰攝）

中華眷村文化發展總會理事長趙怡（右三）向與會人士推薦張啓楷（左一）是最佳嘉義市長人選。（記者丁偉杰攝）

嘉市眷村文化發展協會今天上午舉行第二次會員大會。（記者丁偉杰攝）

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