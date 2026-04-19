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    首頁 > 政治

    柯文哲逢甲掃街被噴辣椒水?警方:描述看到機車騎士與掃街時間點不符

    2026/04/19 13:44 記者許國楨／台中報導
    柯文哲當晚陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤掃街拜票。（記者許國楨攝）

    柯文哲當晚陪同該黨台中市議員參選人劉芩妤掃街拜票。（記者許國楨攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲17日晚間前往台中逢甲夜市掃街，卻驚傳在短短約40分鐘內，疑遭不明人士多次釋放刺激性氣味，造成現場包括志工與隨行人員在內約20多人出現咳嗽、眼睛刺痛等不適症狀，由於攻擊時間密集、路線重疊，團隊質疑事件並非單一偶發，懷疑有人刻意尾隨甚至鎖定行程，引發公共安全疑慮。

    第六分局表示，當晚掃街行程均規劃警力隨行，期間未發現明確攻擊行為，昨已受理報案並成立專案小組調閱沿線監視器，初步檢視掃街徒步區內未見符合描述機車活動，僅在活動結束、接近晚間9時於逢甲大學校門口附近，當掃街團隊進行大合照時，發現一輛雙載機車經過，但時間點與陳述並不甚吻合，將秉持勿枉勿縱原則，持續擴大追查釐清真相。

    當晚與柯文哲同行的市議員參選人劉芩妤報案指出，當時行經文華路與逢甲路口、夜市攤販區以及返回原點途中，陸續聞到強烈刺鼻氣味，時間點分布在晚間8點10分、8點14分及8點48分左右，甚至有志工說整段行程可能出現3至4波異常氣味，儘管現場未有人直接目擊噴灑動作，但多名在場者均感到呼吸道不適。

    一名女志工回憶，團隊剛抵達集合點時，近8點曾注意到一輛雙載機車經過怪怪的，接著團隊進入徒步區就開始聞到刺鼻異味，不排除有人改以步行方式進入徒步區尾隨行動，劉芩妤則坦言，當場並未看到有人拿出辣椒水攻擊，但空氣中確實出現刺鼻讓人不舒服的氣味，且出現頻率異常，令人難以忽視其針對性。

    期間柯文哲一度掩口鼻狂咳。（劉芩妤提供）

    期間柯文哲一度掩口鼻狂咳。（劉芩妤提供）

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