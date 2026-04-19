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    首頁 > 政治

    商總明針對中共惠台措施發聲 莊瑞雄：尊重產業、讓交流回歸市場

    2026/04/19 13:24 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

    民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

    針對全國商業總會預計召開記者會，邀集多個產業公協會就中國近期「惠台措施」表達看法，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今日表示，尊重產業界依自身需求發聲，也理解傳統產業、觀光旅遊等領域對中國市場的重視與期待。

    莊瑞雄指出，兩岸經貿往來長期存在，業者追求訂單與市場機會本屬正常經濟行為，政府也持續協助產業拓展多元市場、提升競爭力。他強調，任何交流都應建立在自願、對等且沒有壓力的基礎上，若有業者感受到外部要求表態或不當壓力，相關單位也應正視與協助。

    莊瑞雄認為，產業最重要的是穩定經營環境與可預測的政策條件，避免因外部因素增加不確定性，各界應理性看待相關記者會與產業發聲，不必過度政治化解讀，更不應將產業推向對立位置。也呼籲各公協會在爭取市場機會的同時，應以會員權益與產業長遠發展為優先，審慎評估外部環境變化，避免讓產業被置於不必要的壓力情境之中。

    他強調，兩岸交流應回歸正常經貿互動，呼籲中方停止任何可能造成壓力或誤解的作法，讓產業在穩定、透明的環境下發展，「讓市場回歸市場、交流回歸交流」，才是對台灣產業最有利的方向。

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