美參議員點名韓國瑜 吳靜怡：國防預算「不能再拖」

立法院長韓國瑜。（資料照）

台灣立法院延宕國防特別預算案的審議，上月底才訪台的美國跨黨派參議員，14日共同致函朝野立委表達關切。信中除敦促立法院儘速通過國防特別預算案，也提到美國很可能於未來數週內批准幾項待定的軍售案。對此，媒體人吳靜怡表示，韓國瑜，真的不能再拖了，台灣不能再等，也等不起！

吳靜怡在臉書PO文表示，美跨黨派參議員致函保證數週內批准對台軍售，點名韓國瑜，國防特別預算不能再拖！路透社爆出美國四位跨黨派重量級參議員聯名致函立法院長韓國瑜等朝野領袖，明確表示：「美國國會全力承諾及時交付關鍵能力給台灣，預期待定軍售案將在未來數週內公告。」信中特別提到反無人機系統、整合式戰場指揮系統與中程彈藥等項目，用以強化台灣空防。

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吳靜怡指出，這已經不是美國國會第一次直接施壓。今年2月曾有37名跨黨派議員聯名致函，這次雖然只有4人，卻都是外交委員會關鍵成員，份量更重，他們三月底才剛訪台，親自前往中山科學研究院視察台灣自製武器，現在回國沒多久就點名韓國瑜，要求台灣必須展現自衛決心、加速通過國防特別預算，美國才會加快交付武器。

吳靜怡續指，在川普即將訪問中國、中國軍事壓力持續升高的敏感時機，美方此時發聲，等於同時向北京與台灣內部喊話，信中強調，美國國會對台灣的安全支持依然堅定，但他們不是單純賣武器，而是要求台灣「買得起、用得起、還要自己做得好」，特別提到，不只要採購美國裝備，更要加速本土不對稱戰力的生產，這才是真正幫助台灣建立有效的「刺蝟戰略」。

吳靜怡直言，這封聯名信，表面是鼓勵與保證，實際上也是把台灣的防衛決心，直接放到國際檯面上檢驗。韓國瑜院長先前已表示會優先審議國防特別預算，如今美國參議員再次提醒「不能再拖」，立法院真的該正視這份壓力了，韓國瑜，真的不能再拖了，台灣不能再等，也等不起！國家安全沒有藍綠，只有生死存亡，希望朝野各黨團能放下黨派算計，盡速讓這攸關台灣未來的特別預算過關。

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