民眾黨網路好感度三黨墊底 葉耀元：選後柯黃恐出現矛盾

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

「中配立委」李貞秀遭民眾黨開除黨籍後，瘋狂上各政論節目「爆破」民眾黨。TPOC台灣議題研究中心藉由QuickseeK快析輿情資料庫觀測發現，民眾黨目前的網路好感度（P/N 值）已降至三黨墊底。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，等到選舉選完之後，民眾黨選得超爛的話，柯文哲跟黃國昌的矛盾就會出現，因為有人要負責任。

葉耀元在臉書PO文表示，除了柯文哲跟黃國昌的信仰者之外，民眾黨唯一的支持度來自於某些選民認為台灣需要有第三勢力來制衡兩黨政治。但過去這兩年已經證明了，民眾黨現在就是國民黨的隨扈組織，所以這些人也慢慢地對民眾黨失去信心。

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葉耀元指出，不管這個黨怎麼內鬥，柯文哲跟黃國昌的信仰者還是會繼續追隨他們。這跟合不合理沒有什麼關係，因為這已經昇華到信仰的層次了，因為這個黨現在只剩下柯文哲跟黃國昌的信仰者，所以這兩個人在公開場合都會站在同一陣線，不然民眾黨的支持率會剩下不到5%，其結果就是什麼都選不上。所以當你看到柯文哲出來挺黃國昌的時候，不要感到意外，這只是策略性的的選擇而已。

葉耀元直言，不過等到期中選舉選完之後，民眾黨選得超爛的話，柯文哲跟黃國昌的矛盾就會出現，因為有人要負責任啊。

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