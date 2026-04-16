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    首頁 > 政治

    鄭麗文訪中480萬竟要國庫買單！ 吳思瑤：吹捧獨裁恬不知恥

    2026/04/16 11:11 記者陳政宇／台北報導
    民進黨政策會執行長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

    民進黨政策會執行長吳思瑤。（記者陳政宇攝）

    國民黨主席鄭麗文赴中國進行所謂「和平之旅」，向外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請新台幣480萬元補助費。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤今（16日）批評，國民黨恬不知恥，拿民主基金會的錢去反民主、吹捧獨裁政權，「這不是天大的諷刺嗎？」

    傳出鄭麗文訪中團向台灣民主基金會申請經費，包括機票、住宿、膳食及零花等費用共480萬元。國民黨文傳會主委尹乃菁今證實，國民黨合法的向台灣民主基金會提出申請從事政黨交流，若民進黨願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可以申請補助與中共交流。

    對此，吳思瑤受訪表示，民主基金會可以改名叫「反民主基金會」了，其章程寫得非常清楚，是要與世界的民主力量合作，拓展台灣的國際空間。但沒想到，國民黨拿著民脂民膏、向民主基金會申請補助到中國接受統戰、吹捧獨裁政權。

    「國民黨有這麼欠錢嗎？」吳思瑤說，根據過去的經驗，統戰都是「落地接待」，國民黨這次的480萬元為何是向民主基金會申請？從機票、住宿、在中國的交通費，連送禮的錢都要向國家拿補助，難道國民黨這麼不被共產黨看重？確實如此。

    吳思瑤回顧，前總統連戰在連胡會時還有紅地毯和黑頭車。這次鄭麗文只能坐遊覽車，而這一趟統戰的進香團，居然要國民黨自己買單，而且是申請人民的補助，非常可惡。

    吳思瑤說，民主基金會曾於2022年被中國國台辦制裁，因為當時美國眾議院議長裴洛西來台訪問，國台辦氣炸了，竟將民主基金會列為「台獨頑固分子」相關機構；如今國民黨還恬不知恥，還敢申請民主基金會的補助，去吹捧獨裁政權。

    關於民主基金會旨在創造第二軌外交，吳思瑤表示，台灣可與更多的民主、人權、自由國家交流，反觀鄭麗文這一趟，鄭麗文在「習鄭會」當下不敢提中華民國，甚至連半句民主、人權、自由都沒有提，這不是天大的諷刺嗎？民主基金會被鄭麗文的統戰進香團，當成這種補助的凱子和傻子。

    吳思瑤並呼籲，韓國瑜應當說明清楚，他支持這種用國家的錢去被統戰、讓中華民國被消失、讓自由人權民主被歸零嗎？這實在是非常可惡；也請立法院外交及國防委員會應當安排相關專案報告，請民主基金會查清楚，韓國瑜接任民主基金會董事長後的這一屆，到底對有多少政黨外交、國際外交的支用，是用於非民主國家。

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