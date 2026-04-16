台灣絕不缺席！蕭美琴：太空策略是國家生存核心

副總統蕭美琴今錄影為「第41屆太空博覽會——印太地區軍事展望與夥伴關係座談會」致詞。（總統府提供）

副總統蕭美琴今錄影為「第41屆太空博覽會——印太地區軍事展望與夥伴關係座談會」致詞時表示，台灣將太空視為次世代通訊及國防情報監偵（ISR）等領域的關鍵驅動力，發展太空策略是國家生存與韌性的核心支柱，安全的太空架構與印太地區的穩定息息相關，儘管台灣是後起之秀，但在太空領域保證不會缺席。

蕭美琴指出，應對複雜的地緣政治挑戰時，台灣始終是值得信賴的夥伴。在賴清德總統領導下，我們正果決地在「全社會防衛韌性」架構下，加速推動各項準備工作。台灣將太空視為次世代通訊及國防情報監偵等領域的關鍵驅動力，發展太空策略不僅作為基礎建設，更將其視為國家生存與韌性的核心支柱。

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蕭美琴說，台灣深切體認，整合民間創新與自主國防生產是維運的必要舉措，儘管台灣在太空領域是後起之秀，「但我向各位保證，台灣絕對不會缺席」。

蕭美琴表示，台灣正迅速擴展全球布局，我們不僅是不可或缺的半導體樞紐，更已準備好驅動次世代太空與國防生態系，優勢在於充滿活力的民主制度、精密製造實力，以及為全球供應鏈提供安全、高階零組件的能力，畢竟「信任」與「可靠」正是台灣的品牌標籤。

蕭美琴說，探討軍事展望與夥伴關係之際，我們必須體認區域安全，包括安全的太空架構，與整體印太地區穩定息息相關，台灣熱切期盼參與這些對話，透過凝聚戰略共識、分享技術專業，並與區域夥伴並肩同行，我們將能為所有人打造一個安全、繁榮且透明的未來。

最後，蕭美琴也邀請大家見證台灣的進展，今年11月8至12日，台灣國家太空中心將在南台灣舉辦「台灣太空國際年會」，歡迎各界蒞臨與會，與台灣攜手合作，共同形塑全球太空社群的未來。

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