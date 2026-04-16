喊「李乾龍車子被裝追蹤器、收到恐嚇信」 尹乃菁：手上保有證據

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

國民黨文傳會主委尹乃菁昨證實國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器，嗆聲賴清德總統和民進黨此行為在民主國家是會被彈劾的，但李乾龍昨否認是被民進黨裝追蹤器。尹今受訪不願透露李乾龍接到的恐嚇信內容，僅強調追蹤器和恐嚇信國民黨都保有證據；至於李乾龍稱追蹤器已發現很久，尹乃菁則表示，這是她3月到國民黨任職前1個月左右的事情，不是在很久之前。

尹乃菁表示，她昨天已說明，李乾龍和主席鄭麗文都非常的寬厚，「他們說算了算了算了」，因為追蹤器也很難去證明到底是哪個單位放的，難道我們要去驗指紋？但她覺得這件事在民主國家是非常嚴重的事情。

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尹乃菁重申，在前美國總統尼克森時代，尼克森就是因為放置了竊聽器所以險遭彈劾，「我們現在手上是保有證據的，包括追蹤器以及李乾龍接到的恐嚇信。」

尹乃菁說，李乾龍今年76歲了，本來就已經過著非常輕鬆的這個日子，在前國民黨主席張啟臣卸任之後，本來就是含飴弄孫，過著很舒服的生活。可是因為李支持鄭麗文，所以在鄭邀請下擔任中國國民黨的秘書長，為國民黨在各個地方奔走，整合各方面的勢力，為了選舉奔走，最近又到中國大陸去奔走。

尹乃菁說，所以老人家在接到了這樣子的恐嚇信，以及發現車的後照燈有裝追蹤器的情形之下，大家可以想像、體會嗎？他的心裡真正感覺到他被恐嚇了。從大罷免時期，其實國民黨的黨籍立委、黨公職幹部所有的通話通聯記錄通通都掌握在檢調的手中，最近徐巧芯、王鴻薇、馬文君都收到這樣子的恐嚇信函，所以對於國民黨來說，這當然是極其嚴重的事情。

針對李乾龍收到的恐嚇信內容，尹乃菁表示，這個部分她沒辦法透露，因為這都是屬於證據保全的一個部分。對於新北市警局昨天表示，今天10點半會到黨部拜訪李乾龍，尹乃菁回應，我們也很訝異，因為聽媒體說是他們主動發出採訪通知要來黨部拜會，但他從來沒有跟黨部接觸過就逕行發了採訪通知，這件事情我們還在瞭解中。

而對於李乾龍昨表示，追蹤器的事情已經很久了，因此不一定會報案。尹乃菁表示，不是在很久之前，她是3月到國民黨任職，是她還沒有到國民黨任職之前差不多一個月左右時間的事。

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