李貞秀遭開除曝民眾黨「逼宮一條龍」張育萌：先放話圍攻再由黃國昌定調

民眾黨不分區立委李貞秀遭中評會開除黨籍，引爆李貞秀與黃國昌（見圖）為首的黨中央開戰。張育萌諷刺，最「公開透明」的民眾黨，設局要逼李貞秀走人，結果陳智菡竟然說，「會議紀錄」是「在場很多人記憶力非常好」，且會議紀錄還爆出AB版本。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀遭中評會開除黨籍，引爆李貞秀與黃國昌為首的黨中央開戰。台灣青年世代共好協會理事長張育萌諷刺，最「公開透明」的民眾黨，設局要逼李貞秀走人，結果陳智菡竟然說，「會議紀錄」是「在場很多人記憶力非常好」，且會議紀錄還爆出AB版本。張育萌質疑，民眾黨的「逼宮一條龍」產業鏈跟黃國昌過去在時代力量一樣，先是放話圍攻，最後黃國昌再聖旨定調，一氣呵成、屢見不鮮。

張育萌在臉書發文指出，李貞秀逼黃國昌和陳智菡「公布錄音」，陳智菡竟然脫口說，小房間逼宮那場「會議紀錄」是「在場很多人記憶力非常好」。現在會議紀錄還爆出AB版本。

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張育萌表示，4月7日，黃國昌的「私下逼宮」有個看點，黃國昌把李貞秀，拉進黨團的「小房間」施壓「今天就辭」，總是要有個錄音吧？李貞秀現在主要訴求，就是要黃國昌和陳智菡「這些壞人」，趕快公布錄音和會議紀錄。這樣如果李貞秀真的「有開口要錢」，也攤在陽光下呀。

結果，陳智菡被堵麥，竟然說「我想在場有非常多的人，記憶力是非常好的」。陳智菡為了要證明自己「記憶力有多好」，還舉例說「包含我本人，過去在柯文哲主席聽庭的過程當中，我們的速記，跟我們對於事件的理解，我們當場就把這些會議紀錄都記了下來。」

對此張育萌諷刺，最「公開透明」的民眾黨，設局要逼李貞秀走人，結果會議紀錄是「憑在場的人驚人記憶力」。這種話，陳智菡可以臉不紅氣不喘地說出來？

張育萌也酸，黃國昌要求法庭直播的時候，還很浪漫說「千年暗室，一燈即明」。結果，原來真的把自己人拉進「暗室」做掉的，就是黃國昌本人啊。有夠諷刺，根本黑色幽默。

張育萌指出，在禮拜一的中評會上，這份「會議紀錄」根本才第一次出現在李貞秀眼前，上面有黃國昌、陳智菡、周榆修和陳清龍的簽名，就是沒有李貞秀的簽名。後來在中評會現場，中評委要李貞秀在紀錄上簽名畫押，李貞秀不願意。最後，是加上李貞秀補充「不拿民眾黨和柯文哲一分錢」，她才終於簽字。

所以，原版的會議紀錄是用紙列印的，但李貞秀的補充是手寫，簽名也是手寫。這也有夠荒謬，黃國昌和陳智菡又不在中評會，照理來說，李貞秀改過後「簽名的版本」，黃國昌和陳智菡原本的簽名可以算數嗎？黃國昌4月7日的簽名，不管內容怎麼改，都一概代表同意了？所以，這份「會議紀錄」不但僅憑參與者「驚人的記憶力」寫出來，還存在 AB 版本啊。對此張育萌也直言「我快發瘋，這個黨已經徹底制度崩壞」。

張育萌提到，陳宥丞最後出來宣布，也說李貞秀「主觀上認為並非『要錢』」，但客觀根據會議紀錄和中評會的說明，「確實存在以金錢作為辭任條件」。這什麼天大的矛盾？「我主觀沒在要錢，但『客觀記錄』我有拿錢交換條件？」

張育萌質疑，其實看時序，就完全懂民眾黨的「逼宮一條龍」產業鏈。3月30日，民眾黨第一次開中評會要懲處李貞秀，結果莫名其妙散會。隔天早上，中時就突然有篇獨家，說匿名的「知情人士透露」，中評委要李貞秀「知所進退」，但不曉得李貞秀是不是沒聽清楚，再有中評委說「那你可不可以自己辭職」，李貞秀才回說「不可能」。

當天下午，賴香伶突然發文，用詞幾乎一樣，要李貞秀「知所進退」。隔天，黃國昌就接力說，賴香伶說的「是很多黨員的共同心聲」。

對此張育萌直言，這種施壓劇碼也太流暢。從時代力量到民眾黨，這種放話圍攻，最後黃國昌再聖旨定調，一氣呵成、屢見不鮮。

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