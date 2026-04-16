昨出席新店螢火蟲季碧潭熄燈 李四川：將持續推動參與式預算

國民黨新北市長參選人李四川（右）說，他過去赴美考察，了解國外推動參與式預算的經驗，若當選，將持續推動參與式預算。（圖由李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川15日晚間到新北市新店出席「和美山螢火蟲季碧潭熄燈儀式」，李四川表示，螢火蟲不僅是美景，更被視為重要的生態指標，他過去赴美考察，了解國外推動參與式預算的經驗，若當選，將持續推動參與式預算，將民眾的聲音落實在公共建設當中。

和美山有多樣且豐富的螢火蟲生態資源，台灣自然科技學會長期投入螢火蟲棲地復育與保護工作，並與新北市議員陳儀君合作提案及爭取「和美山賞螢生態石板步道」建設，獲得首屆參與式預算票選第1名，成功爭取經費，以自然工法鋪設賞螢生態步道，穩定螢火蟲棲息繁衍，也讓遊客賞螢時不破壞生態又能有友善的步行環境。

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有在地團體讚許李四川過去擔任新北市副市長，支持參與式預算推動生態步道工程案，在增加遊賞路線之餘，確保復育成效；李四川表示，螢火蟲棲息的環境條件，除了水質必須乾淨，棲地植被也需要妥善保育，其中影響最關鍵的，則是人為光源的干擾，因此，螢火蟲不僅是美景，更被視為重要的生態指標。

談到過去推動參與式預算案，李四川指出，他當時特地赴美考察，了解國外推動參與式預算的經驗，在相關制度下，不僅是成年人，連國小學生也能參與，例如針對校園或周邊環境提出改善構想，並申請預算支持，這樣的做法，正是讓民主參與從小開始培養，當選後他也將持續推動參與式預算，將民眾的聲音實際納入公共建設，以民為先。

陳儀君表示，這場熄燈儀典，是為了讓這群提著「小燈籠」的微小生命，能有一條安心回家的路，許多大、小朋友也帶著全家前來，期待螢火蟲現蹤，並由專業老師導覽解說，帶領大家深入認識螢火蟲生態。

國民黨新北市長參選人李四川（中間白襯衫者）與鄉親參與「和美山螢火蟲季碧潭熄燈儀式」。（圖由李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川（第2排左7穿淺藍色雨衣者）與出席活動的鄉親合影。（圖由李四川競選辦公室提供）

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