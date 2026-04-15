翁曉玲追問彈劾卓榮泰進度 監院秘書長：已移司法及獄政委員會研處

對於國民黨立委翁曉玲要求說明彈劾失職的行政院長卓榮泰案進度，黃適卓表示，已移由司法及獄政委員會研處，進一步研判是否符合權力分立原則。（記者田裕華攝）

監察院秘書長黃適卓今赴立法院司法及法制委員會備詢，朝野立委聚焦彈劾案進度、官員霸凌爭議及公務車使用爭議等議題。對於國民黨立委翁曉玲要求說明彈劾失職的行政院長卓榮泰案進度，黃適卓表示，已移由司法及獄政委員會研處，進一步研判是否符合權力分立原則；至於相關霸凌與公務車案件，則均依程序調查與規範處理。

立法院司法及法制委員會今邀請黃適卓列席說明立法計畫並備詢，朝野立委關注彈劾案進度、霸凌調查及公務車使用爭議等議題。

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翁曉玲質詢指出，去年12月曾與其他藍委赴監察院遞狀，要求彈劾拒絕執行已生效法律、拒絕副署的卓榮泰，關切監察院處理進度。黃適卓答詢，已將該案移交司法及獄政委員會研處，後續將提出研究報告。

監察院司法及獄政委員會主秘陳先成補充，1月已由幕僚就程序進行初步研究，後續將進一步研判是否符合權力分立原則，會作詳細研判。

此外，國民黨立委許宇甄關切已故前行政院副總談判代表顏慧欣疑涉職場霸凌一案，是否已啟動調查。黃適卓回應，目前已有監委函詢了解，案件仍在調查中，並指出行政機關需先完成事實釐清程序，監察院方可進入後續階段。

監察院副秘書長王增華補充，函覆期限原則為2個月；監察業務處長黃奕元則說，相關函詢尚未滿1個月，目前行政院尚未完成函覆。

至於監委蘇麗瓊、王榮璋及林郁容，以及前秘書長李俊俋遭質疑濫用公務車一案，紀律委員會調查結果為蘇麗瓊無懲處、王榮璋「促其注意」、林郁容需於院會以口頭或書面道歉。

多名藍白立委質疑懲處過輕，黃適卓表示，紀律委員會依監委自律規範作成決議，道歉為較輕處分層級，若涉及更嚴重違法才可能進入彈劾程序，相關標準與一般公務員一致。他也說，監察院已全面修正公務車使用規範，比照立法院管理制度。

針對是否調查李俊俋一案，王增華回應，未收到檢舉；黃適卓補充，相關案件檢方已調查簽結，李俊俋也已辭職負責。

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