拒當中國「非洲最後拼圖」！ 賴總統22日親訪史瓦帝尼 涉外人士揭台灣外交本錢

總統賴清德2024年520就職典禮，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團來台參加，與賴總統相談甚歡。（中央社資料照）

賴清德總統22日將啟程訪問非洲友邦史瓦帝尼，史國長期被視為中國在非洲最想奪得的「最後一塊拼圖」。涉外人士表示，當中國試圖完成其霸權版圖時，史瓦帝尼的堅守、帛琉的真心及宏都拉斯的困境，給全球一記警鐘，證明「台灣模式」建立在實質貢獻上，而不是中國霸權式的空頭支票上。

在中國積極透過「一帶一路」戰略與「中非合作論壇」意圖併吞非洲每一寸政治版圖的當下，史瓦帝尼猶如中國在非洲最想得到的「最後一塊拼圖」。史瓦帝尼能堅守與台灣的邦誼超過半世紀，靠的不是金錢利誘，而是台灣數十年來在當地深耕基層、互惠互助的實質貢獻。

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涉外人士表示，長期以來，中國透過口惠而實不至的承諾誘使非洲國家落入「債務陷阱」，表面是光鮮亮麗的貸款與基礎建設，但北京優先考慮的是如何掌控當地的電力、道路、橋樑、港口等關鍵基礎設施，進而鎖定非洲豐富的礦產資源與全球供應鏈。中國宣稱大型開發案將有助提升當地就業率、促進經濟成長率，然而由中國統包的工程，卻都是由中國工人進駐當地進行興建作業，並未對當地帶來所謂就業機會。

據了解，在面對史瓦帝尼時，中國軟硬兼施，一方面以切斷貿易往來作要脅，另一方面不斷開出商業利益的空頭支票；相較中國霸權式的資源掠奪，台灣則在史瓦帝尼推動公衛醫療、婦女賦權、人才培育、資通訊合作等，以具體的「榮邦計畫」提升史國整體韌性，這種以人為本的外交路線，與中方的蠻橫擴張形成強烈對比。

中國的野心不僅在非洲，自從宏都拉斯於2023年轉向與中國建交以來，取而代之的是其主要產業的衰落，中國並未如約提供相應的市場支持，導致宏國當地蝦農與養殖產業受到劇烈衝擊，甚至出現崩潰危機，隨之而來的貿易逆差擴大與中國產品大量傾銷的問題，再度重擊宏國經濟。

中國長期試圖挖角我國邦交國案例層出不窮，帛琉總統惠恕仁本週接受外媒訪問時揭露，近年來，中國持續以強大壓力脅迫我太平洋友邦帛琉，面對北京當局禁止中國旅客前往帛琉觀光、直接要求放棄與台灣邦誼等壓力，以及持續不斷的金錢拉攏，帛琉歷任總統與人民依舊堅定選擇了截然不同的道路。

涉外人士認為，帛琉之所以堅定與台灣站在一起，是因為雙方的邦誼是建立在民主自由人權等共享價值的基礎之上。自1999年建交以來，台灣不以脅迫為手段，而是透過專業的農漁業、醫療衛生、觀光發展、教育培訓、文化交流、海洋保育及海事安全推動合作，持續獲得帛琉政府與人民的高度肯定。而帛琉近年積極推動「藍色經濟」與「綠色觀光」，也與台灣永續發展理念高度契合。這種基於雙方民主與主權尊重的關係，凸顯台灣是一個可以患難與共的夥伴，而非一個試圖掌控其友邦未來的債主。

涉外人士說，賴總統此次出訪史瓦帝尼，不僅是為了見證雙邊合作的成果，更是在向國際社會宣告，台灣的外交不走華而不實的路線，而是透過「總合外交」推進與友盟的實質關係。台灣將持續以專業與誠信，在世界的各個角落用心紮根，證明真正長久的邦誼，從來都不是建立在空頭支票上，而是建立在對彼此未來具體的貢獻與承諾之中。

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