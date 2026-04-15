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    首頁 > 政治

    立院今午協商總預算、軍購條例 民眾黨：擬做附帶決議要政院守法

    2026/04/15 13:21 記者陳治程／台北報導
    民眾黨團今早舉行「官員行政怠惰十年 甩鍋動物用藥權」記者會，並由立委洪毓祥（右二）說明。（記者陳治程攝）

    民眾黨團今早舉行「官員行政怠惰十年 甩鍋動物用藥權」記者會，並由立委洪毓祥（右二）說明。（記者陳治程攝）

    中央政府2026年總預算持續卡關，為尋求解套，立法院長韓國瑜日前召集朝野協商，同意於今日院會優先討論總預算案復議案、國防特別條例草案；民眾黨團今早對此表示，呼籲行政院依法編列警察、軍人加薪預算，停止消極怠職；倘若行政院繼續不編預算，不排除以「附帶決議」要政院守法。

    立法院民眾黨黨團今（15）日上午召開「官員行政怠惰十年，甩鍋動物用藥權」記者會，與會成員為邱慧洳、洪毓祥、台北市議員張志豪及陳宥丞，並於會後接受媒體訪問。

    被問及黨團對下午總預算協商態度，立委邱慧洳表示，民眾黨團今年2月初已針對民生經濟需求，三讀通過新興計畫，強調黨團一直為總預算在努力；對於至今未整包審總預算，民眾黨重申行政院要依法編列預算、即立院三讀通過的「警察人員人事條例」與「軍人待遇條例」。

    邱慧洳說，韓國瑜院長展現高度，以召開協商為契機想要化解紛爭，民眾黨團希望藉此審查總預算，推動民生經濟法案；但仍會堅守立場，要求行政院依法編列立法院三讀法案之預算。

    立委洪毓祥補充，若在協商後行政院仍不願依法編列預算，民眾黨團還是會提出「附帶決議」，或是在審預算時先暫不掛帳，呼籲行政院依法編列，不要玩弄憲法。

    立委洪毓祥（右）表示，若行政院今午協商後仍不遵守，擬做附帶決議要求政院編列預算。（記者田裕華攝）

    立委洪毓祥（右）表示，若行政院今午協商後仍不遵守，擬做附帶決議要求政院編列預算。（記者田裕華攝）

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