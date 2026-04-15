每10名移工1人失聯 吳宗憲批：管理漏洞未補就開放印度移工

國民黨立委吳宗憲今在立法院質詢表示，依監察院報告，失聯移工已達逾9萬人、比例約每10人就有1人失聯，顯示問題日益嚴重，並質疑政府推動開放印度移工政策前，卻在移工管理上未見有效改善。（翻攝自立法院議事轉播）

勞動部最快今年將引進首批印度移工，引起討論。國民黨立委吳宗憲今在立法院質詢表示，依監察院報告，失聯移工已達逾9萬人、比例約每10人就有1人失聯，顯示問題日益嚴重，並質疑政府推動開放印度移工政策前，卻在移工管理上未見有效改善。監察院秘書長黃適卓答詢回應，相關糾正案均持續追蹤，將把立委意見帶回檢討。

黃適卓今赴立法院備詢，吳宗憲針對移工政策質詢指出，監察院於2023年7月曾啟動調查，認定失聯移工屬結構性問題，涉及高額仲介費、薪資與勞動條件不佳、黑工市場拉力及申訴與管理機制失靈等因素。

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吳宗憲引述監察院資料表示，2022年新增失聯移工達4.1萬人，截至2026年2月失聯移工已達9萬3305人，占比約10.2％，「等於10個移工就有1個失聯」。他質疑，在問題持續惡化下，政府仍推動開放印度移工政策，卻未見有效配套與改善。

吳宗憲指出，監察院報告也提及「邊抓邊跑、越抓越多」，移民署人力不足、查緝量能有限，但相關問題至今未見改善，要求監察院說明後續對行政機關的具體建議與作為。

社會福利及衛生環境委員會主任秘書施貞仰答詢，針對失聯移工問題，監察院持續要求移民署調查，並督促勞動部與移民署共同研究改善，降低逃逸情形；在語言溝通方面，也要求勞動部1955專線提供四國語言服務。

黃適卓補充，監察院對於糾正案均會持續追蹤，不會結案後即停止關注。

另外，吳宗憲也引用審計部報告指出，外籍移工涉詐欺案件人數自2023年至2024年逐年翻倍，從500多人增至近2000人，質疑移工帳戶與電信門號管理鬆散，恐成詐騙漏洞，要求監察院介入了解金流與管理機制。黃適卓則回應，會將立法院質詢意見帶回，作為後續檢討依據。

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