為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    每10名移工1人失聯 吳宗憲批：管理漏洞未補就開放印度移工

    2026/04/15 13:26 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委吳宗憲今在立法院質詢表示，依監察院報告，失聯移工已達逾9萬人、比例約每10人就有1人失聯，顯示問題日益嚴重，並質疑政府推動開放印度移工政策前，卻在移工管理上未見有效改善。（翻攝自立法院議事轉播）

    國民黨立委吳宗憲今在立法院質詢表示，依監察院報告，失聯移工已達逾9萬人、比例約每10人就有1人失聯，顯示問題日益嚴重，並質疑政府推動開放印度移工政策前，卻在移工管理上未見有效改善。（翻攝自立法院議事轉播）

    勞動部最快今年將引進首批印度移工，引起討論。國民黨立委吳宗憲今在立法院質詢表示，依監察院報告，失聯移工已達逾9萬人、比例約每10人就有1人失聯，顯示問題日益嚴重，並質疑政府推動開放印度移工政策前，卻在移工管理上未見有效改善。監察院秘書長黃適卓答詢回應，相關糾正案均持續追蹤，將把立委意見帶回檢討。

    黃適卓今赴立法院備詢，吳宗憲針對移工政策質詢指出，監察院於2023年7月曾啟動調查，認定失聯移工屬結構性問題，涉及高額仲介費、薪資與勞動條件不佳、黑工市場拉力及申訴與管理機制失靈等因素。

    吳宗憲引述監察院資料表示，2022年新增失聯移工達4.1萬人，截至2026年2月失聯移工已達9萬3305人，占比約10.2％，「等於10個移工就有1個失聯」。他質疑，在問題持續惡化下，政府仍推動開放印度移工政策，卻未見有效配套與改善。

    吳宗憲指出，監察院報告也提及「邊抓邊跑、越抓越多」，移民署人力不足、查緝量能有限，但相關問題至今未見改善，要求監察院說明後續對行政機關的具體建議與作為。

    社會福利及衛生環境委員會主任秘書施貞仰答詢，針對失聯移工問題，監察院持續要求移民署調查，並督促勞動部與移民署共同研究改善，降低逃逸情形；在語言溝通方面，也要求勞動部1955專線提供四國語言服務。

    黃適卓補充，監察院對於糾正案均會持續追蹤，不會結案後即停止關注。

    另外，吳宗憲也引用審計部報告指出，外籍移工涉詐欺案件人數自2023年至2024年逐年翻倍，從500多人增至近2000人，質疑移工帳戶與電信門號管理鬆散，恐成詐騙漏洞，要求監察院介入了解金流與管理機制。黃適卓則回應，會將立法院質詢意見帶回，作為後續檢討依據。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播