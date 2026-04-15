力挺70天中配立委翻車？ 朱蕙蓉：民眾黨再陷「滲透」疑雲

民眾黨創黨主席柯文哲（左）與現任黨主席黃國昌（右）。（資料照）

被民眾黨開除黨籍的「中配立委」李貞秀昨天上政論節目狂爆料，除自爆黨內鬥爭文化，更提到新竹市長高虹安擔任立委期間男友李忠庭月領永齡基金會50萬元，竟然還A助理費，因為看不下去才檢舉。對此，民眾黨創黨黨員「大媽老司機」朱蕙蓉說，原本要提名不分區立委的徐春鶯有管道放棄中國籍，追問李貞秀「您所謂的12/9飛回去，到底辦成了沒？如果真的沒成，那民眾黨團當初的集體力挺70天，是在聯手挑戰台灣的法治底線，還是在考驗台灣人民的智慧？柯醫師，前黨主席，這個黨真的擔待得起這種『滲透式』的鬧劇嗎」？

朱蕙蓉在臉書PO文表示，老實說，李貞秀被開除黨籍，聲量一天之內差點蓋過媽祖遶境，真的是「惹熊惹虎，千萬別惹到恰查某」，但一個竟然是「滾動式黨紀」的政黨，哪禁得起黨內互打與前立委這樣的連環大爆料？

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朱惠容指出，「對於雙方互撕，我兩邊都不全信，但也兩邊都信」。因為真相往往就在這種互揭瘡疤的過程中「越辯越明」，翻開徐春鶯的起訴書第20-21頁，裡面的對話紀錄寫得清清楚楚：徐在發生爭議後，有「特定人士」指派下屬、運作資源，幫她辦理取得中國註銷戶籍證明。

朱蕙蓉續指，這說明了什麼？ 說明了在對岸，能不能辦成證明，可能不是看「法律」，可能是看「有沒有人運作」？既然徐女士當時有管道，那李貞秀小姐呢？您所謂的12/9飛回去，到底辦成了沒？如果真的沒成，那民眾黨團當初的集體力挺70天，是在聯手挑戰台灣的法治底線，還是在考驗台灣人民的智慧？

朱蕙蓉直言，柯醫師，前黨主席，這個黨真的擔待得起這種「滲透式」的鬧劇嗎？ 好啦，不要再玩躲貓貓囉，趕快出來面對！

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