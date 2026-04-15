鄭麗文路線有底氣？葉耀元拋3問：藍營「避戰」避到「鬼話投降」

國民黨主席鄭麗文（左）、蕭旭岑（右）。（資料照）

國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑近日接受專訪稱，藍營的「鄭麗文路線」已確立，能讓國民黨候選人有更強的論述底氣，有助反擊綠營抗中保台。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元拋出三大質疑，他認為中共最終目的是拿下台灣，痛斥藍營避戰避到用鬼話來投降。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，報導標題為「『鄭麗文路線』確立 蕭旭岑：藍營候選人論述底氣更強」，內容提及「蕭旭岑認為，鄭習會將九二共識高度提升到中華文化、中華民族的層次，談的是共同、共享、人類命運共同體，也包含雙方認同中華民族，訪陸過程乃至於到任何一場宴會，鄭習會談話也圍繞著主軸，像是家人一般。大家關心台海會不會發生戰爭，習近平也確切表示，台海不能走向戰爭，要有智慧，『久久為功』。」

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針對「論述底氣」，葉耀元提出以下3個問題詢問蕭旭岑。

首先，台灣只有不到三成的人有雙重認同（中國人加上台灣人），以及不到5％的人具備單一中國認同。為什麼國民黨認為靠著打中國或大中華旗幟可以吸引到多數選民呢？

其次，中國、中華、以及共同、共享、人類共同體，這全部都是中共宣傳的用語，以此綁著所有共產黨欲統治的人們，強加一個國族認同在他們身上。國民黨跟共產黨原來是國共一家，那你們怎麼對得起你們自己的前輩呢？

最後，「台海不能走向戰爭，要有智慧，『久久為功』。」這句話基本上就是在胡扯，因為中國最終的目的就是要拿下台灣，你們的智慧是用在如何幫助中國拿下台灣而已，並不會改變任何結果。「避戰避到用鬼話來投降，國民黨是也」。

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