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    首頁 > 政治

    李貞秀狂踢爆高虹安 竹市民眾黨議員李國璋喊話：放下屠刀

    2026/04/15 12:35 記者洪美秀／新竹報導
    中國籍配偶李貞秀狂爆民眾黨內之事，也狂爆新竹市長高虹安，高虹安本人未做評論，但護航的民眾黨議員李國璋則籲李貞秀放下屠刀。（記者洪美秀翻攝）

    中國籍配偶李貞秀狂爆民眾黨內之事，也狂爆新竹市長高虹安，高虹安本人未做評論，但護航的民眾黨議員李國璋則籲李貞秀放下屠刀。（記者洪美秀翻攝）

    被民眾黨開除黨籍的中國籍配偶李貞秀昨天上電視節目狂爆料，除自爆黨內鬥爭文化，更提到新竹市長高虹安擔任立委期間，高的男友李忠庭每個月領永齡基金會50萬元，卻還A助理費，因為看不下去才檢舉。高虹安昨天對此回應不再評論，將專心市政。而長期護航高虹安的民眾黨議員李國璋則稱，此事在2022年就已做出不起訴處分，李貞秀再拿出來談，只是增加通告次數。希望曾是同志及戰友的李貞秀能放下屠刀，立地成佛，「尤其這把刀，根本就不是妳該拿起的」。

    李貞秀上評論節目不斷自爆民眾黨內的鬥爭文化，針對新竹市長高虹安立委助理費案，李貞秀更自爆承認是內部檢舉人之一，並稱因看不下去高虹安的男友李忠庭每個月領永齡基金會50萬元，卻還A助理費，損害民眾黨內的利益，才會檢舉的。而李忠庭月領永齡基金會50萬元之事，在高虹安立委助理費案中已由檢察官進行調查，李忠庭獲不起訴處分。

    對李貞秀的爆料，高虹安今天未再回應媒體，昨天則是說不再多做評論，將以市政工作為主。而民眾黨議員李國璋長期護航高虹安，今天回應提到，此事已在2022年調查時獲不起訴處分，如今又把不起訴處分的事再拿出來談，只是增加通告次數，他希望李貞秀可以放下屠刀，尤其這把刀不是李貞秀該拿起的。

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