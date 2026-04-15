巴西代表鄭習會後提一中 外交部籲政治領袖：勿讓外人有機可趁

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部次長陳明祺等官員，列席報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」並備質詢。（記者田裕華攝）

巴西駐台商務辦事處處長桑路易近期接受媒體專訪，竟聲稱台灣是中國一部分，且國民黨主席（鄭麗文）也持此看法。該專訪在鄭習會後刊出，時機敏感，外交部次長陳明祺今（15）日於立法院答詢表示，這樣的遺憾其來有自，國內政治領袖必須對中華民國存在的事實，有非常清楚的認識，勿讓外人有機可趁。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」。民進黨立委林楚茵質詢關切巴西駐台代表桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受媒體專訪時，竟稱台灣是中國的一部分，不承認台灣是獨立國家，且稱國民黨主席持相同看法。

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陳明祺答詢說明，巴西駐台代表現在正在休假中，外交部第一時間已表達強烈抗議及關切，後續還會研議相關行動，但仍要兼顧雙邊關係及可能性，並合乎外交儀節。

陳明祺表示，很重要的狀況是，國內政治領袖對於中華民國存在的事實，必須要有非常清楚的認識，「不要被外人覺得有機可趁，尤其中國會利用此機會大肆宣傳他（中國）的觀念」，造成這樣的遺憾其來有自。

陳明祺說，外交部一方面對巴西進行最強烈抗議，並採取相應措施，也期待國人都能清楚掌握中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬的事實。

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林楚茵進一步追問，巴西目前是台灣第二大黃豆進口來源國，台灣能否從農業採購下手，實施反制措施。陳明祺答詢指出，我國南美洲重要邦交國巴拉圭目前也希望與我國就黃豆有更多合作，外交部現在與農業部密切配合，希望能在此議題上發揮總合外交，不僅多元化糧食來源，也強化與南美重要盟邦關係。

陳明祺也承諾，會將相關議題帶入下一次的行政院經濟外交工作小組中討論；外交部也會繼續對不當言論表達抗議，並尋求其他創意方法，讓他國改善對我國主權不恰當的論述。

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