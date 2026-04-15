曝習近平真情流露 鄭麗文：都講中國話還說不是同一民族太傷人了

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文赴中訪問回台後，今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，透露中共中央總書記習近平的閉門談話「大量脫稿」，並強調兩岸不可以否定掉我們來自同一個祖先和民族，如果大家都承認我們是同一個祖先，有什麼事情不能商量？鄭說，「你明明講的是中國話，寫的是中國字」，非要說不是，「我覺得這太傷人了」。

鄭麗文表示，她講完，習近平回應的時候「大量脫稿」，他忽然想到再低頭看一下稿子，然後再繼續念稿，所以他很大量的脫稿所以，「我認為他至少有一半都是脫稿」，非常的真情流露。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文表示，習近平在會中表達充分的理解到隔離了那麼久，他理解互相的不同，並表示台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常的尊重理解。「他講這句話我感觸真的太深太深了，習總書記耶，當著我們的面說我也很驚訝」。

鄭麗文表示，習近平也說，可是台灣是不是對大陸現在所有的成就也應該肯定也應該尊重呢？這句話講到她心坎底裡，這麼的真摯、謙虛和誠懇。因為大家都有目共睹看到中國大陸這些年的發展跟成就是超乎所有人的想像，「但台灣人難道這麼的吝嗇，都不願意面對人家的這麼巨大的成就給予一個合理的肯定跟掌聲嗎？」意思就是這些年，台灣對他們也沒有少汙衊、抹黑啊，例如高鐵沒有靠背、廁所沒有門等，他們聽了作何感想？

鄭麗文說，習近平非常的強調，兩岸不可以否定掉我們是來自同一個祖先、同一個民族，血濃於水的一家人，她覺得這對他來講是最重要的，怎麼能夠連這個都抹煞、否認呢？習也說，兩岸之間因為歷史的各種原因所以發展到今天這樣子的局面，但彼此的不同不是用來搞分裂的理由跟藉口，「他連台獨都沒講講分裂」。

「我覺得這個太傷人了！」鄭麗文說，你明明就是同一個民族、同一個文化，「你明明講的是中國話，寫的是中國字」，明明是這樣你非要說不是，這個站在大陸的立場太傷人了，他們有這麼的不堪，要讓我們這樣子的切割跟否認嗎？「我覺得這太傷人了」，如果連這個都不承認那還有什麼好說的呢？

鄭麗文說，可是如果大家都承認我們是同一個祖先，習近平講了好多次了，有什麼事情不能商量？有話都很好說，有事好商量。習近平最後又再講一次，什麼事情都能商量，這一定是脫稿。既然是一家人，那個空間就出現了，不會像現在一樣搞得好像沒有路可走了，兩岸一定兵兇戰危非得一戰不可，何須如此？絕對不是這樣的。這是習近平內心真正的感受，她認為也是大陸普遍的感受跟想法。

鄭麗文表示，兩岸的不同跟歧異慢慢的去化解就不一樣了，換來的就是大陸的同理心和善意，大家是一家人願意，互相理解坐下，來什麼事情不能商量呢？這就是台灣真正的應該要走的路啦。這也是為什麼大陸的發展不會變成我們的威脅，只會變成我們的底氣，這也是為什麼她說我們不應該互相自相殘殺、互相毀滅而，站在巨人的肩膀上，台灣可以一加一大於二，強強聯手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法