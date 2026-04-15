遭指財政紀律問題 蕭旭岑：很遺憾馬英九不見我說明及解釋

國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑（左）接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚（右）專訪。（《POP撞新聞》提供）

國民黨副主席、馬英九基金會前執行長蕭旭岑被控違反財政紀律，蕭旭岑今日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚詢問，2月25日發生這件事，先前都沒有講過，此事是突然發生？蕭旭岑說，「之前他（指馬英九）都沒有來問我，或跟我談，事後我想要跟他求見、報告，他也不接見我」。蕭旭岑後來又說：「這16年多來的一路陪伴，包括三中案等，我以為他會聽我說明、解釋，我真的很遺憾及悲傷」。

蕭旭岑認為，畢竟十幾年來，一路從總統府到基金會，至少會聽自己說明，很可惜沒有，現在基金會調查小組已經組成，希望儘快向調查小組說明情況。調查小組成員分別是前行政院秘書長薛香川、前經濟部長尹啟銘、前立委李德維，相信他們不會偏袒任何一方。

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蕭旭岑表示，之前受訪有提到馬前總統的一些情況，很多人有一些批評，也有很多老長官希望自己不要再談馬前總統的事，包括一位前閣揆也向他表示，大家都相信他的為人，為了馬前總統希望他沉默是金，調查小組也決議在董事會有結果之前，對外不要有訊息的透露，因此他不再為此事的指控或風波來表述相關任何的談話。

蕭旭岑指出，很多指控都在變化，一開始是財政紀律，後來是背信，前兩天突然又多了侵占，他這邊坦蕩蕩，只要經調查小組釐清，一定真相大白。自己的為人行得正、坐得直，有所為、有所不為，操守經得起檢驗，不認同任何人用影射、指控的方式污衊他的清白。

對於馬英九基金會近來不斷發聲明強調財政紀律，蕭旭岑表示，他感到納悶，過程中很多違反組織章程、財團法人法的部分不也是違反紀律？未經過董事會同意，就發出很多聲明，現在的執行長戴遐齡也是代理，後來組成調查小組，但就自己了解，資訊一直沒有提供給董事，當時董事會也決議不能對外洩漏任何資訊，結果後來幾乎每天都有聲明。

蕭旭岑表示，這些高喊紀律的人，董事會的決議卻視如無物，不斷有對外放消息，甚至還有董事會的錄音檔外洩，據說幾名董事蠻生氣的，因為這有妨害秘密的問題。而4月13日原本是調查小組要開會，卻變成臨時董事會，法定人數不足流會，卻又發布調查報告，誤導外界已經有開董事會且確定調查報告，這些都是很奇怪的事情，「一直強調紀律，那這樣做的紀律在哪？」

蕭旭岑強調，「願意接受調查小組的調查，若調查結果認為我確實違法、要移送司法，我絕對沒有第二句話；若調查結果不是這樣，希望基金會、馬英九能還我清白」。名譽是他的生命，不能認同及忍受在沒有詢問過他、了解情況之下，對他做出這樣的指控，這是對他人格很大的傷害，也感謝這段時間相信他的朋友，大家心中有一把尺。

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