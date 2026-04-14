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    首頁 > 政治

    台中蔣介石銅像被漆「殺人犯」 綠營籲儘速移除

    2026/04/14 06:20 記者黃旭磊／台中報導
    南苑公園蔣介石銅像遭塗鴉破壞。（記者黃旭磊攝）

    南苑公園蔣介石銅像遭塗鴉破壞。（記者黃旭磊攝）

    南屯區南苑公園有座寫有「民族救星」蔣介石銅像，本週被民眾發現用紅漆寫「殺人犯」，民進黨台中市議員參選人張耀中說，10年前銅像曾被潑鮮紅油漆，回想起來還感覺觸目驚心，對家屬情何以堪，呼籲儘速將銅像移往桃園慈湖紀念雕塑公園。

    台中市南苑公園、西屯區文華公園等7處公園仍存有蔣介石銅像，銅像佈滿銅鏽、鳥糞，也常遭民眾潑漆破壞，南苑公園銅像被寫上「殺人犯」，不少父母帶小孩快速通過，「蔣公」臉部佈滿白斑點點，顯然年久失修與周遭綠意景觀並不融合。

    南屯區市議員參選人張耀中說，2016年228紀念日當天，銅像被噴上「屠夫」二字，當時蔣介石臉部佈滿紅漆，經過10年回想仍感觸目驚心，對於蔣家後代情何以堪，市民帶小孩經過也會嚇到，建議儘速移往桃園慈湖紀念雕塑公園。

    中市府強調，目前7座市立公園仍有銅像，包括南屯區南苑公園、西屯區文華公園、北屯區823公園、北區中正公園、豐原區中正公園、后里區后里運動公園及大里區大元三角綠地，持續定期派員維護清潔。

    南屯區國民黨議員劉士州說，蔣公銅像移除是公眾議題，還需公眾討論，預計在今年底選舉前，邀各單位商討南苑公園銅像去留，朝台中市推動「美樂地計畫」，打造共融公園方向努力。

    「民族救星」標語旁遭漆寫「殺人犯」。 （記者黃旭磊攝）

    「民族救星」標語旁遭漆寫「殺人犯」。 （記者黃旭磊攝）

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