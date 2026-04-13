廈門翔安機場年底啟用 議員疾呼中央地方不能讓金門當「沒有聲音的受災戶」

金門縣議員董森堡今天指出，廈門翔安機場年底將啟用，若未妥善應處，恐將對金門環境、飛安造成前所未有的衝擊，並要求縣府60天內提出對金門影響的綜合因應對策。（記者吳正庭攝）

金門縣議員董森堡今天指出，廈門翔安機場年底將啟用，若未妥善應處，恐將對金門環境、飛安造成前所未有的衝擊，鄉親未蒙其利，可能先受其害，疾呼啟動跨國、跨境環境影響評估；他要求縣政府60天內，提出廈門翔安機啟用對金門影響的綜合因應對策。

縣環保局長楊建立說，縣府已在金門距翔安機場起降點較近的官澳、古寧頭一帶，進行背景噪音紀錄。

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中共釋出10項涉台政策，其中包括「支援金門共用廈門新機場」。董森堡在縣議會質詢說，將於年底啟用的廈門翔安機場，與金門距離約3到6公里，該機場定位為最高等級的「4F級」國際機場（可起降A380、波音747-8等大型客機），一年起降38萬架次，未來平均每天將有超過1000架次的「巨獸」級班機在金門家門口起降，這恐怕已不只是1個鄰居蓋機場的問題，將是1場席捲金門環境、飛安的重大衝擊。

董森堡質疑縣府是否有應對方案？包括北海岸即將迎來的低空噪音與航空煤油產生的PM2.5，是否建立全天候環境即時監測系統？如果沒有建立基礎數據，未來居民受到干擾、石蚵養殖受到污染，要拿什麼跟對岸談賠償或改善？此外，大嶝填海造陸造成金門海域淤積，生態環境被破壞的事實，縣府是否啟動對「翔安機場運作後」的跨境環境影響評估？

董森堡說，兩岸空域協商近乎停擺，翔安、尚義機場起降航路高度重疊，兩方塔台若無直通機制，一旦飛機偏航、緊急避讓或迫降，這道飛安紅線誰來守護？陸委會與交通部民航局雖強調「後建禮讓先建」，但在實務操作上真的可行嗎？中央與地方怎可坐視安全風險？

董森堡說，翔安機場啟用後所產生的噪音、空氣及海域衝擊，對於小小150平方公里的金門島都是承受不起的重；不能讓金門當個沒有聲音的受災戶，他向縣府喊話，基於金門主體性與鄉親的居住品質，「我們一寸都不能讓！」

副縣長李文良說，除要求環保局記錄航空噪音數據，也會將縣府的立場及董森堡所提相關意見，轉給兩岸權責主管機關。

金門縣環保局長楊建立（右）表示，目前已在官澳、古寧頭進行有關翔安機場飛機起降的數據紀錄。圖左為副縣長李文良。（記者吳正庭攝）

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