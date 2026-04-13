「能控制大藍何必顧小藍？」 林俊憲：李貞秀走人即中共放棄民眾黨

未放棄中國籍的中配立委李貞秀。（記者廖振輝攝）

違反「國籍法」、「兩岸關係條例」未放棄中國籍的中配立委李貞秀，今因黨紀問題遭民眾黨開除黨籍。民進黨立委林俊憲直指，李貞秀走人有一個先決條件，就是中共要先找到人能接替她的工作，如今國民黨主席鄭麗文帶領國民黨，親自進京面聖、忠心耿耿，突然「有救了」，那中共還需要前景堪憂的民眾黨嗎？

林俊憲指出，李貞秀終於被開除了，不過有一件事，他覺得巧合得十分奇怪。李貞秀的爭議，從2月一直延燒到現在，民眾黨說什麼就是不處理，一直到四月九號，原訂要召開中評會決定她的去留，卻「因故」而延期，一直到今天十三日，民眾黨終於開會開除她。

請繼續往下閱讀...

「四月九號到十三號之間，短短幾天，政壇發生了什麼大事呢？」林俊憲說明，當然是鄭麗文去北京的「面聖」之旅，他之前就講過，李貞秀走人有一個先決條件，就是中共要先找到人能接替她的工作。

林俊憲續指，回顧精彩的徐春鶯起訴書，當初中共覺得國民黨「沒救了」，轉而選擇民眾黨，才衍生出後續一系列爭議中配進不分區的事件；如今鄭主席帶領國民黨，親自進京面聖、忠心耿耿，突然「有救了」，那中共還需要前景堪憂的民眾黨嗎？

他認為，兩件事看似獨立事件，其實有著千絲萬縷的聯繫，台灣真正的對手從來就只有一個，只不過是代理人換來換去罷了。反過來看，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨了，畢竟實力、席次差距擺在那，能直接控制大藍，為何要浪費資源在小藍身上？比起早已沒什麼影響力的前主席，李貞秀走人，才是民眾黨泡沫化真正的開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法