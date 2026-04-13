為何台灣要開放印度移工？ 王婉諭揭原因和真正隱憂！

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

勞動部日前宣布，今年底有望開放首批印度移工來台，引發輿論熱議。時代力量黨主席王婉諭今（13日）晚透過社群平台分享自己的看法，直言現在的問題並不只是台灣要不要開放印度移工，而是台灣有沒有準備好用一套更好的制度去對待下一批來到這裡工作的人？

王婉諭今晚在臉書發文，「台灣需要開放印度移工嗎？在回答這個問題之前，我們得先搞清楚這件事的根源是什麼。台灣的移工來源，一直都是東南亞。在越南河內有一條街長達600公尺，裡面有上百家仲介公司，過去專門送年輕人來台灣工作。但是《報導者》在2019年採訪時卻發現，街上年輕人穿的制服，已經慢慢開始印上日本國旗。經營台灣市場16年的越南仲介說『再過幾年，沒什麼越南人要到台灣工作了』，就連他自己都每個月飛日本找客戶。」

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「同一份調查裡，《報導者》也取得『越南海外勞工管理局』的內部評估報告，裡面寫得很直接：在日本與韓國的競爭之下，台灣的勞動力來源勢必會減少。台灣對這群移工來說，越來越沒有吸引力。那為什麼我們搶不贏？答案很簡單，就是薪資。台灣的移工多數拿基本工資，而且一個越南移工來台灣，要先付大約6000美元的仲介費，將近他在家鄉20個月的薪水。頭兩年根本不是在賺錢，而是在還債。」

她接著說，「反觀，去韓國，政府對政府直聘，費用大約500美元；去日本，雇主負擔仲介費，製造業起薪4萬5，更不用說自由度了。日本的移工工作滿5年，可以申請永久居留、帶家人、自由換雇主。台灣的移工綁在單一雇主手上，想換工作的程序繁瑣到很多人撐不住，只能直接跑。這些因素加起來，我們根本開不出讓人留下來的條件。」

「越南、印尼、菲律賓、泰國，台灣的移工來源國只有這4個。相較之下，日本16個，韓國16個，新加坡11個，我們是東亞主要經濟體裡最少的。但台灣的這4個來源國，每一個都在鬆動。越南的年輕人，首選已經變成日本。菲律賓來台的移工數量，幾乎不再成長。這四國當中，只剩下印尼還在成長，但主要是女性看護，補不上製造業的產業人力。有人說，那怎麼不找其他國家？最簡單的原因，就是外交困境。孟加拉、巴基斯坦、緬甸等國，都因為中國的影響，沒有跟台灣進行勞務合作的意願。」

王婉諭直言，「但產業界的需求是真的，缺工也是真的。近年來，工總、商總幾乎不斷呼籲政府尋找新的移工來源國。全台灣現在有數十萬的人才缺口，其中製造業逼近10萬、營造業5萬，就連竹科的基層作業員也開始出現缺工。經濟快速發展的同時，少子化的後遺症也開始出現。這也是為什麼，印度會成為選項。印度，是目前確認願意合作、量體夠大、也有外交動機的選項。全球1850萬印度移工在海外工作，日本已經跟印度簽了5年5萬人的計畫，以色列在找6萬名營建工，韓國造船業也在搶。」

「所以當『台印勞工MOU』在2024年簽署後，年中在立法院審查時，獲得不分黨派的參與和支持。國民黨立委邱鎮軍當時說『缺工問題非常嚴重，希望盡快引進印度勞工彌補國內人工不足』、廖偉翔說『移工引進國多樣化，我們當然也是樂觀其成』」、涂權吉說『建議一萬人以上』。這些立委的支持背後，就是產業界對移工的強烈需求。」

她表示，「不過在2023年底，勞動部第一次提出引進印度移工時，正值總統大選期間。當時，網路上出現大量的輿論反彈，包含許多影片洗版。內容幾乎都是同一套台詞：『台灣女性要小心，政府打算開放10萬印度移工』、『要保護身邊女生，今年一定要慎投』。後來，經過國安單位與事實查核團體調查後，掌握明確證據，認定背後有中共境外操作的痕跡。這對台灣來說是一個警訊，我們必須謹慎檢視資訊來源，不要讓自己的焦慮，成為認知作戰的工具。」

「但我也必須強調：這並不代表所有質疑，都是境外勢力、都是網軍。面對新的族群、新的文化、新的語言、新的宗教，確實可能會有不安。1990年代開放東南亞移工時，台灣社會也有同樣的焦慮。再加上台灣接觸到的印度新聞，很多都是駭人的性案件與社會事件，所以擔心是可以理解的。但這些不能代表所有印度人。而且數據也告訴我們：在台移工每萬人犯罪率59件，台灣人自己卻高達114件。當制度管理到位，移工犯罪率並不必然會高於本國人。所以，問題從來不是『人』，而是『制度』。」

王婉諭指出，「台灣必須面對『缺工』的現實，不等於我們要接受現行的移工制度。台灣現在有9萬3千名失聯移工，將近每10個就有1個跑掉。他們是被高額仲介費、被綁雇制度逼走的。因為他們跑走之後，地下經濟可以給予1500到3000元的日薪，比合法工作賺得更多。當制度把守法變成最笨的選擇，那人們當然會逃跑。直聘中心開了快18年，使用率最低掉到1.13%。超過97%的移工還是經過仲介。韓國2003年就全面走政府對政府直聘了，我們20多年還在原地。如果印度移工來了，一樣被收6000美元、一樣綁雇主、一樣沒有出路，那我們只是在製造下一批失聯移工。」

「正因為台灣在國際的移工市場，選擇的空間已經越來越下（小），我們更不能放任移工制度繼續擺爛，讓台灣爭取跨國移工來台工作的吸引力持續下降。印度是新的合作關係，沒有舊的仲介利益結構綁住，這是台灣少數可以從頭做對的機會。具體來說，我們的直聘比例要提高、仲介費要管制、不能再複製綁雇制度；宗教飲食的生活配套、語言溝通的支援系統，都要在人來之前就建置到位。勞動部說，他們會確保印方執行方案符合我方要求。但光靠印度的把關還不夠，台灣必須調整自己的制度。不只要回應產業界缺工的擔憂，更要回應社會集體的焦慮。」

最後她說，「我們要問的，不只是台灣要不要開放印度移工。而是，當缺工已經是現實、當東南亞來源正在流失，台灣有沒有準備好，用一套更好的制度，去對待下一批來到這裡工作的人？如果答案是沒有，那不管來的移工是哪個國家，台灣都很難扭轉現在的困境。如果答案是有，那印度不會是問題的開始，而是台灣調整移工制度的起點。至於我們能不能做到，就要看勞動部接下來拿出什麼具體方案了。」

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