李貞秀被開除時間撞上「鄭麗文訪中」 林俊憲：巧合得十分奇怪！

民進黨立委林俊憲。（資料照）

民眾黨不分區立委李貞秀今天遭民眾黨開除黨籍，對此，民進黨立委林俊憲表示，原訂民眾黨中評會4月9日要決定她的去留，卻「因故」而延期，一直到今天13日，而9日到13日之間，正好是鄭麗文去北京的「面聖」之旅，讓他直呼，「巧合得十分奇怪」。

林俊憲在臉書發文表示，李貞秀的爭議，從2月一直延燒到現在，民眾黨說什麼就是不處理。一直到4月9號，原訂要召開中評會決定她的去留，卻「因故」而延期，一直到今天13號，民眾黨終於開會開除她。而9號到13號之間，正好是鄭麗文去北京的「面聖」之旅。

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林俊憲指出，他之前就講過，李貞秀走人有一個先決條件，就是中共要先找到人能接替她的「工作」。這時我們又要再回顧精彩的徐春鶯起訴書，當初中共覺得國民黨「沒救了」，轉而選擇民眾黨，才衍生出後續一系列爭議中配進不分區的事件。

林俊憲續指，如今鄭主席帶領國民黨，親自進京面聖、忠心耿耿，突然「有救了」，那中共還需要前景堪憂的民眾黨嗎？兩件事看似獨立事件，其實有著千絲萬縷的聯繫，我們真正的對手從來就只有一個，只不過是代理人換來換去罷了。

林俊憲稱，反過來看，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨了。畢竟實力、席次差距擺在那，能直接控制大藍，為何要浪費資源在小藍身上？比起早已沒什麼影響力的前主席，李貞秀走人，才是民眾黨泡沫化真正的開始。直呼，「我話就擺在這了」。

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