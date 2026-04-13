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    首頁 > 政治

    國台圖「民主教育園區」涉意識形態？新北藍議員要市府去政治化

    2026/04/13 20:52 記者黃政嘉／新北報導
    國民黨新北市議員陳偉杰（左）今在議會提到，中央規劃「民主教育園區」，有民眾反映該名稱疑在搞意識形態，他要市府展現擔當，避免政治化名稱。（擷取自「新北市議會網路直播」YouYube）

    國民黨新北市議員陳偉杰（左）今在議會提到，中央規劃「民主教育園區」，有民眾反映該名稱疑在搞意識形態，他要市府展現擔當，避免政治化名稱。（擷取自「新北市議會網路直播」YouYube）

    教育部規劃於淡海新市鎮文小六用地，設置國立台灣圖書館「民主教育園區」，但國民黨新北市議員陳偉杰今在議會提到，淡海新市鎮公共閱讀空間嚴重匱乏，中央規劃「民主教育園區」缺乏實質機能，有民眾反映該名稱疑在搞意識形態，他要市府展現擔當，避免政治化名稱，積極媒合臨時閱覽據點，縮短居民「閱讀空窗期」。新北市副市長朱惕之回應，地方應該要了解中央的政策規劃，也要符合地方需求，這才是重要的事。

    陳偉杰強調，新市鎮居民需要的是實質的閱讀與自修空間，而非政治化的標籤。「為什麼不直接叫國家圖書館淡水分館？甚至以在地歷史人物命名為李登輝園區，都比民主教育園區更有在地認同感」。

    他也說，目前的規劃，室內圖書空間僅佔1成，完全不符合地方期待，他要求新北市文化局與教育局在與中央溝通時，必須要求園區去政治化，將空間規劃回歸到增加自修座位與多媒體設施上，期待朱惕之在參加行政院會報等與中央溝通的管道中，勇敢表達地方政府的需求，以更貼近民眾需求，回歸圖書館使用。

    朱惕之表示，「民主教育園區」一事，他並沒有接獲任何通知，自己是看了報紙才知道，不清楚中央的情況，但地方應該也要了解中央的政策規劃，也要符合地方需求，這才是重要的事；教育局長張明文回應，學校用地仍舊保守，只能尊重中央的決定。

    陳偉杰另說，他曾向內政部國土署爭取在「淡金安居」、「淡海安居」等社宅設置閱覽中心，卻遭中央以「不宜更改設計」影響進度為由拒絕。而淡水國中新市鎮校區圖書閱覽室預計要到2032年才能完工，為了填補長達6年的「閱讀空窗期」，他要求文化局應以「公私協力」方式，先行設置臨時圖書閱覽據點。他也盤點包含台北海大、亞東科大創新育成中心、海洋都心廣場及未來新建案的公益回饋空間，籲市府應主動媒合資源先進駐，讓孩子與居民有地方讀書閱報。

    文化局長張䕒育說明，若有大樓公益回饋的空間，都是努力的方向，將在1個月內研議公私合力的可能性，並提供完整報告。

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