「鄭習會」後釋出食品業利多？ 陳時中：預擬方案防中國變調

行政院食品安全辦公室前主任康照洲（左）、行政院政委陳時中（右）。（記者林志怡攝）

「鄭習會」於4月10日落幕，中國於會後提出對台的10點開放措施，其中擬針對「符合要求」的台灣食品企業，在中國註冊和台灣食品輸入中國提供便利，對此行政院政委陳時中強調，台灣不會放棄任何機會，但也會記取過去經驗，預先思考未來中國突然變調時的因應與調整方案。

「不是只要有優惠就一定是優惠，要考量萬一有停止的時候，整個產業鏈怎麼樣調整。」陳時中認為，中國固然對台提出一些優惠措施，台灣也不會放棄任何機會，但在進行整體規劃時，也應記取過去的經驗，事先思考未來遇到中國突然變調時如何因應。

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行政院食品安全辦公室前主任康照洲則指出，目前中國尚未提出具體的優惠措施，因此後續情勢與影響尚不明朗，但過去台灣產品輸入中國市場最大的問題在於中國所設的標準有時「不是那麼友善」，甚至會刻意以行政手段阻礙台灣產品進入該國市場。

康照洲認為，中國願意給出優惠確實是件好事，只是台灣很難從中方得到任何具體承諾或保障，未來也很難確保中國不會再因為政治情勢變化而突然調整政策，因此就長期發展來看，他還是先抱持觀望態度。

此外，康照洲強調，過去兩岸食品交流曾經非常頻繁，除了由兩岸食品主管機關訂定明確規範外，也有一些優惠措施存在，若兩岸的關稅訂定、輸入標準溝通管道可恢復順暢，對於食品業者來說也有幫助。

康照洲也提醒，過去台灣業者赴中後，中國在過程中學習相關技術，近年來當地也逐漸有較大規模的食品業者出現，我國食品業者將產品輸中的競爭優勢恐怕不如想像中大。

但康照洲強調，台灣的強項在於研發能力與產品品質，只要中國願意開放，相信台灣食品仍能輸出至中國，整體來說仍是一大利多，且台灣業者對於中國的政策與優惠調整已有經驗，近年來逐步減少在中國的投資或直接退出市場，並往其他國家佈局投資策略，在避險與尋找市場方面，應不用過度擔憂。

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