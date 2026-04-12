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    首頁 > 政治

    揭中共養套殺手法！ 郭國文曝有台商資產仍被中國「冰凍」

    2026/04/12 14:41 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委郭國文。（資料照）

    民進黨立委郭國文。（資料照）

    中共中央台辦今宣布10項惠台措施，提出堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎前提，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台個人旅遊、台灣農產品及食品輸入中國、優惠台商赴中投資等。對此，民進黨立委郭國文痛批，中共「養套殺」的手法，台灣人再熟悉不過，也不會再上當了。

    郭國文指出，面對一個獨裁政府主導的市場，所有的訂單、所有的投資都充滿「政治干預」，還記得先前鳳梨、釋迦等農產品，因為依賴中國市場，結果中共一句話就無預警暫停輸入，對農民造成的衝擊嗎？

    郭國文進一步揭露，許多過去西進設廠的公司，即便隨著先前疫情期間回流台灣措施，返回投資台灣，許多資產至今仍被「冰凍」在中國，還無法移出。這麼多政治介入市場的案例，台灣企業怎麼可能會放心赴中，不管宣布多少惠台措施，也都難以欺騙經驗慘痛的台灣人。

    他強調，過去10年來，台灣慢慢學會不依靠中國市場，走向國際，股市從8000多點到現在站上35000點。大學畢業生的起薪也從22K，到現在工程與資訊科系可達4萬以上，為什麼還有人堅信台灣不能沒有中國市場。

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