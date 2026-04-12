童子瑋：推動讀基隆國小、國中與高中 入學發1萬元

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（12日）前往基隆城上城社區，參加親子闖關遊戲，還與小孩親切互動。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋今天（12日） 受邀出席基隆城上城社區所舉辦的親子闖關活動，不僅與現場大小朋友熱情互動，更深入闡述對基隆下一代的完整育兒政策。童子瑋強調，未來他若有機會當選，他要透過「生、托、養、學」四大面向協助青年父母，其中未來國小、國中，高中入學都有10000元入學禮金。

童子瑋說明，他所推出的兒少政策，規劃「生、托、養、學」四大階段的育兒政策，從基隆新生兒補助16萬起跳，讓生育津貼達到全台最高、推動一國中學區一公托、首創每月1000 元育兒消費券補助、免費接種輪狀病毒疫苗，而未來當選市長，更要推動國小、國中、高中入學禮金，入學就發10000元，就是能希望幫助年輕家長減少生養育兒的負擔。

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童子瑋表示，來到城上城社區與市民共度愉快的親子時光，他要特別感謝社區主委長期以來的用心，從長者關懷到兒童活動都一手包辦經營。童子瑋感性表示：「看到小朋友們在闖關過程中自信地自我介紹、展現活力，這就是基隆未來希望的縮影。一個好的生活環境，必須從社區的向心力開始紮根。」

「今天是宣布參選的第101天，這是一個全新的開始。」童子瑋強調，過去一百天他走訪基層，深感年輕父母的焦慮。他承諾，未來將持續推出一系列的有感政見，除了福利之外，也會規劃場域和建設空間，讓青年父母安居樂業，也讓基隆的小朋友在平安健康的環境中成長。

童子瑋說，他從事政治工作的初衷，就是希望每一位生活在基隆的人都能感到光榮與幸福。未來他將持續提出具體政見，把基隆打造成為一個最友善育兒的城市，讓更多年輕家庭願意留在這片土地，作為一個生活市長，和所有基隆市民一同編織未來。

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（12日）前往基隆城上城社區，參加親子闖關遊戲，童子瑋與民眾親切互動。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（12日）前往基隆城上城社區，參加親子闖關遊戲，還與小孩親切互動，他還贈送3個大蛋糕，祝壽星生日快樂。（記者俞肇福攝）

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