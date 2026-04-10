為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    習近平見鄭麗文喊「兩岸一家人」 王丹曝他一件事「完全誤判」

    2026/04/10 13:41 即時新聞／綜合報導
    習近平今日會見鄭麗文時強調，兩岸都是一家人，應加強交流，把兩岸關係未來牢牢握在中國人自己的手中。（法新社）

    習近平今日會見鄭麗文時強調，兩岸都是一家人，應加強交流，把兩岸關係未來牢牢握在中國人自己的手中。（法新社）

    國民黨主席鄭麗文今天（10日）上午在北京人民大會堂東大廳會晤中共總書記習近平。習近平強調，兩岸都是一家人，應加強交流，把兩岸關係未來牢牢握在中國人自己的手中。對此，中國民運人士王丹表示，如果兩岸是一家人，那他現在看到的是「家暴」。他也說，習近平想主打「一家人」概念，是完全誤判了台灣人主流民意。

    王丹今日在臉書發文表示，習近主打「兩岸都是一家人」，這個論調會成為未來中共兩岸敘述的主調。王丹指出，這個論調也凸顯了兩岸關係的荒謬，「一家人？你見過哪家的家人之間要用飛彈對著對方的嗎？『你如果分家，我就打死你』這是家人對家人說的話嗎？不允許家人成員到外面去參加組織活動，這是家人對家人的態度？」

    王丹表示，如果這就是一家人，那他看到的也都是家暴。家暴是可以訴求離婚的，但中共一邊家暴，一邊又威脅說不許離婚。「如此霸道、蠻橫、違反文明和法律的言行，虧他好意思說出口。」

    王丹指出，習近平想主打「一家人」的概念，但這是完全誤判了台灣的主流民意。他相信，大部分台灣人對此的回答一定都是一致的，那就是「誰跟你一家人？！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播