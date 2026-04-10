習近平見鄭麗文喊「兩岸一家人」 王丹曝他一件事「完全誤判」

習近平今日會見鄭麗文時強調，兩岸都是一家人，應加強交流，把兩岸關係未來牢牢握在中國人自己的手中。（法新社）

國民黨主席鄭麗文今天（10日）上午在北京人民大會堂東大廳會晤中共總書記習近平。習近平強調，兩岸都是一家人，應加強交流，把兩岸關係未來牢牢握在中國人自己的手中。對此，中國民運人士王丹表示，如果兩岸是一家人，那他現在看到的是「家暴」。他也說，習近平想主打「一家人」概念，是完全誤判了台灣人主流民意。

王丹今日在臉書發文表示，習近主打「兩岸都是一家人」，這個論調會成為未來中共兩岸敘述的主調。王丹指出，這個論調也凸顯了兩岸關係的荒謬，「一家人？你見過哪家的家人之間要用飛彈對著對方的嗎？『你如果分家，我就打死你』這是家人對家人說的話嗎？不允許家人成員到外面去參加組織活動，這是家人對家人的態度？」

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王丹表示，如果這就是一家人，那他看到的也都是家暴。家暴是可以訴求離婚的，但中共一邊家暴，一邊又威脅說不許離婚。「如此霸道、蠻橫、違反文明和法律的言行，虧他好意思說出口。」

王丹指出，習近平想主打「一家人」的概念，但這是完全誤判了台灣的主流民意。他相信，大部分台灣人對此的回答一定都是一致的，那就是「誰跟你一家人？！」

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