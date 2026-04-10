「鄭習會」鄭麗文喊反台獨 林國漳：勿犧牲台灣主權

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）與宜蘭市長參選人韓瑩，今天成立聯合競選辦公室，回答媒體問及「鄭習會」看法。（記者王峻祺攝）

國民黨主席鄭麗文赴中進行「2026和平之旅」，今與中共中央總書記習近平會面，致詞時喊反對台獨，並提到要共同推動兩岸和平制度化。對此，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳認為，兩岸間的任何會面與交往，絕不能以犧牲「台灣主權」與「民主自由」為代價。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與宜蘭市長參選人韓瑩，今天成立聯合競選辦公室，被媒體問及對於「鄭習會」看法，林國漳強調不論所有的會面、往來，都必須堅持台灣的主權、民主及自由。

請繼續往下閱讀...

他說，台灣民主自由及主權絕不容許放棄，國民黨除了去跟習主席會面外，也要趕快來審我們的國防預算。如果不審國防預算，只為了跟習主席見面，我們認為這是拋棄台灣的主權，也拋棄台灣的民主自由。

林國漳說，宜蘭站在太平洋的第一線，我們不但要守護我們的蘭陽，也要守護台灣的主權，年底選戰不只是為了宜蘭的未來，更是為了宜蘭青年而戰，也是為了台灣的主權而戰。

林國漳呼籲，國民黨應盡快審國防預算，赴中行程也不要侵害台灣的主權，更不要退讓到台灣的民主跟自由。

韓瑩也補充，競辦成立後，集結跨領域、跨世代的優秀發言人群，未來將拒絕政治口水，以「政策論述」與「捍衛價值」為選戰主軸，地方政治不只關心民生議題，還包含對台灣主體性與民主價值的堅持，展現林國漳團隊守護宜蘭與台灣的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法