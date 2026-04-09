國防特別條例協商藍委缺席 顧立雄：盼珍惜民主、支持國防

立法院外交國防委員會今召開國防特別條例朝野黨團協商，國防部長顧立雄強調軍購的急迫性，呼籲朝野理性看待。（記者羅沛德攝）

立法院外交國防委員會今（9日）召開國防特別條例朝野黨團協商，國民黨團集體缺席。國防部長顧立雄會中感慨直言，「如果我們都不挺身，為什麼別人要幫我們？」，他希望大家珍惜幾十年奮鬥而來的自由民主生活，一起支持國軍、增加國防力量。

國民黨團今天集體缺席各版本國防特別條例草案協商，但上次由多名國民黨立委初審期間通過的附帶決議影本在現場發放，並列入公報紀錄。決議內容確立後續美國對台軍售案項，需由行政院提出「第2階段」特別條例草案送審，被認為是確立國民黨版本只有3500億、沒有+N。

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民進黨團今天有包含主持人陳冠廷、王定宇、林楚茵、羅美玲、范雲及吳沛憶等6位立委出席協商，民眾黨團副總召王安祥亦出席會議並發言。面對因藍營集體缺席而無法實質推進的協商會議，顧立雄說，國防部耗費相當久的時間編列，詳細規劃強化作戰效能並與美方綿密討論，才提出特別條例。

他說，必須懇切告訴在座委員及國人，中國不斷擴張軍力，在軍事上對我威脅日益嚴峻，隨時可以由訓轉演、由演轉戰，所以台灣強化戰力是迫在眉睫，再過去的累積堆疊上去。國軍之前也做了機密專報，對支出做了充分說明。

顧立雄指出，特別預算是基於公務預算的限制，也基於建軍備戰需要，1.25兆元分8年期，是由行政院相關單位包括主計總處，在財政紀律下所編列。

顧立雄直言，「如果我們都不挺身，那別人為什麼要幫我們？」他深刻感受到，國軍真的花很大心力編寫特別條例，以及（條例通過）後續每個人可以看到的預算書表，可以展現台灣有防衛決心的詳細規劃，這代表我們願意在集體嚇阻的架構下，處於第一島鏈前緣，我們不會置身事外，願意、也有能力透過戰力提升，防衛自身國土家園。

顧立雄指出，集體嚇阻、防衛分攤，是美國的國家安全戰略不斷提起的最大核心利益，也對印太區域國家皆有如此要求。他質疑，台灣在第一島鏈最前緣，面對的就是始終不放棄要武力併吞台灣的中國，所以有什麼理由，在這架構下不去承擔責任？「我沒辦法理解，這樣的防衛能力提升有什麼值得大家質疑？」

顧立雄也說，國軍不會認為只對美軍購就可以提升防衛能力，還包括攸關韌性的國防自主，所以懇切地呼籲朝野，不分黨派理性思考，除跟美國討論供售項目外，包括無人載具、AI輔助C5ISR系統、彈藥產線等，這些都是強化作戰韌性重要課題。

他說，如果我們能夠做到，國際盟友就不會質疑台灣的自我防衛決心，但最可怕的是，所有盟友都質疑防衛決心時，台灣會面臨什麼？倘若不願意接受我們受軍事威脅日益嚴峻的環境現實，就認為我們不需要進一步提升防衛作戰能力，「我沒辦法想像未來會面臨什麼更險惡情境，有什麼能力持續捍衛經過幾十年奮鬥而得的民主自由」。

顧立雄感性表示，我從1990年代過來，過去擔任律師，1988年投入社會運動，深刻體會到民主不是天上掉下來，是多少前輩努力才得到這樣的生活，希望大家珍惜，我也珍惜，不管我在這位置做得好或不好，但我衷心期盼大家支持國防力量提升，來永續維持歷來多少前輩努力，所得之不易的民主生活。

顧立雄說，「這樣的生活不容任何人破壞，希望大家一起支持國軍，一起增加國防力量，以實力形成嚇阻，以嚇阻取得真正和平」。

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