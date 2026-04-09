轟國民黨「急著倒貼」陳柏惟批鄭麗文想當「老共對台新櫃檯」

國民黨主席鄭麗文近日率團訪中。（圖由國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文近日率團展開訪中「和平之旅」，傳將與中國領導人習近平會面。針對這場說走就走的「鄭習會」，前立委陳柏惟今日發文重砲抨擊，直指這場匆促成行的訪中之旅充滿令人費解的「意外」，背後刻畫出的只有國民黨的「急著倒貼」與北京政權的「急著招安」。

陳柏惟今在臉書粉專發文指出，當中共軍機仍在繞台威脅，甚至加碼進行實彈演習之際，國民黨的人已經下機待命。不過，奇怪的是下機後完全沒看到對等的接見安排，接送車輛竟是普通的「大巴士」，規格寒酸至極、令人咋舌。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟指出，「​更離譜的是行程中的雞同鴨講」。與上海市委書記的發言一邊講國家統一、一邊回青年創；江蘇省委書記信長星提到「看過影片」結果鄭麗文嚇一跳。他質疑，在中共嚴密的維穩下竟還出現抗議民眾，「這到底是去交流，還是演一場漏洞百出的低級荒誕劇」？

針對這場會面的本質，陳柏惟分析，中共是想拿國民黨當籌碼向美國「叫板」，國民黨則是想獲得「政治紅利躺平見習近平」，而鄭麗文則企圖成為「老共對台新櫃檯」，從「失業人士」搖身一變成成百貨一樓第一櫃。

陳柏惟提問「台灣犧牲的是什麼？」，他認為犧牲的是台灣的軍購穩定、關稅談判空間，以及台、美、日之間好不容易建立的「互信綠燈」。這場完全沒有經過台灣民意授權、甚至連基本的對等尊嚴都守不住的秘密交易，真的划算嗎？

陳柏惟最後語帶諷刺說，「當你在軍機繞台時選擇握手，你握住的是和平橄欖枝，還是出賣台灣未來的契約書？」

相關新聞請見︰

不給鄭麗文面子？ 中國昨15機艦擾台 今加碼實彈射擊

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法