綠議員轟蔣萬安「脫北潮」、鄭習會 吳世正反嗆：共諜最多的在民進黨

台北市議員吳世正。（圖取自台北市議會直播影片）

台北市議會民進黨團今天在議事廳輪番砲轟市長蔣萬安，市轄湧現「脫北潮」但市府卻未能提出有效的因應之道，只會灑錢而已。對此，國民黨籍市議員吳世正不滿回嗆，少子化與人口減少是大環境趨勢使然，中央打房越打房價越高，台北市生活成本高，蔣市府提出增加社福等預算，這就是解方，並批民進黨把鄭習會形容得十惡不赦，結果共諜最多的在民進黨，應該要調查才對。

吳世正表示，民進黨議員稍早發言相當矛盾，少子化與人口減少是大環境的趨勢，不能單怪台北市長。中央打房打了九波，越打房價越高，民進黨政府不知是在炒房還是打房，打成這樣，房價這麼高，台北市生活成本高，因此地方政府提出解方，也增加教育、社福預算並提出，「這就是解方啊！怎麼會說沒有解方？」

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吳世正指出，研考會最新民調顯示，有近七成市民覺得蔣市府做得很好，覺得不好的或有其他想法的僅佔近三成，所以他一定要站出來說明，不然會被誤導好像都沒有解方，並要民進黨議員多多支持市府的預算。

他也說，民進黨把國共交流講的十惡不赦、大逆不道，但連最抗中的美國總統川普都要去跟中國交流，因為交流總比交戰好，就這麼簡單，全世界只有台灣的民進黨做不到，和平就是要交流，「賴總統也曾說要請中共總書記習近平喝珍奶！」抗中喊成這樣，結果共諜最多的在民進黨、總統府裡，要不要調查一下？

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