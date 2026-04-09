顏慧欣霸凌案調查中 政院：楊珍妮身體不適假單有送立院

立法院經濟委員會昨邀楊珍妮備詢，但楊珍妮缺席，行政院發言人李慧芝今（9）日在院後記者會表示，楊珍妮昨是因身體不適就醫請假，假單有送到經濟委員會。（資料照）

行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，傳出她生前疑遭職場霸凌，各界將矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮。立法院經濟委員會昨邀楊珍妮備詢，但楊珍妮缺席，行政院發言人李慧芝今（9）日在院後記者會表示，楊珍妮昨是因身體不適就醫請假，假單有送到經濟委員會。

立法院經濟委員會昨邀行政院經貿談判辦公室首長、經濟部長等部會首長就「台美關稅協定」相關內容報告並備詢，不過，楊珍妮昨臨時請假，經委會召委洪毓祥稱他遲未收到假單，「這樣不行、不可取」；由於顏慧欣霸凌案正值調查的關鍵期，楊此時缺席立法院備詢，引發外界聯想，外傳楊是受政院高層關切才告假，以避談罷凌案。不過，李慧芝指出，楊珍妮昨是因身體不適就醫請假，假單有送到經濟委員會。

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被問到罷凌案的調查進度，李慧芝表示，行政院安全及衛生防務委員會正在調查，目前已召開會議，程序進行中，有關調查方式或是否採取相關措施，尊重外部委員判斷。

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