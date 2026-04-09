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    首頁 > 政治

    藍白新北市長民調被卡住？黃國昌：時間還未決定

    2026/04/09 10:58 記者翁聿煌／新北報導
    民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，新北市長藍白民調還沒有具體時間表。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，新北市長藍白民調還沒有具體時間表。（記者翁聿煌攝）

    民眾黨新北市長參選人黃國昌9日表示，他與國民黨新北市長參選人李四川溝通順暢，民眾黨跟國民黨簽訂了政黨合作協議，之前也推出共同政見，所有的事情都按照規劃，一步一步往前走，民調的時間還未決定，具體時間如果有進一步談到時，會盡快地讓大家知道。

    黃國昌說，藍白在嘉義市完成市長初選的民調，參選人張啓楷及翁壽良展現君子之爭，向台灣社會展示一場高水準、高格調的政黨初選，不同於過去可能要殺到刀刀見骨，互相的抹黑潑糞，可以說是高下立判，有助於接下來面對嘉義市長選戰時，能整合出最強戰力。

    黃國昌說，新北市的部分他跟川伯彼此之間保持著非常順暢的溝通，彼此在交換意見，不僅僅是說接下來的程序到底要怎麼進行，兩人對於接下來的程序要怎麼進行這件事情，既然在政黨合作協議寫得那麼清楚，其實並沒有太執著於在那些枝微末節的事情上。

    他表示，大家所關心民調時間問題，並不是有什麼糾結或是卡在哪裡，是連談都還沒有談，具體的時間如果有進一步談到這件事情的時候，會盡快地讓大家知道。

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