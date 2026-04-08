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    首頁 > 政治

    《海峽導報》駐台長達16年 陸委會：非單純新聞媒體已暫停來台

    2026/04/08 17:00 記者鍾麗華／台北報導
    陸委會表示，《海峽導報》非單純新聞媒體，迄未恢復、也未接獲相關申請。（資料照）

    陸委會表示，《海峽導報》非單純新聞媒體，迄未恢復、也未接獲相關申請。（資料照）

    剛贏得民進黨台北市議員初選的朱政騏因涉共諜案，遭求處5年以上有期徒刑，今天被民進黨火速開除黨籍。本報獨家報導，其幕後主使竟是中媒《海峽導報》的主任王煒。海峽導報約在2009年前後取得在台駐點資格，直到2025年才被暫停來台，陸委會表示，《海峽導報》非單純新聞媒體，迄未恢復、也未接獲相關申請。

    馬英九政府自2008年上台後推動兩岸新聞交流政策，多家中國官方媒體陸續獲准駐台，最高峰時曾有逾10 家中國中央級官媒與地方性媒體，包括《新華社》、《人民日報》、《中央電視台》、《福建東南衛視》、《廈門衛視》等，曾一度高達有 30 至 40 人中國官員記者在台灣採訪。《海峽導報》約在2009年前後取得在台駐點資格，約有1至2名記者在台輪替駐守。

    本報追查，中共官媒《海峽導報》對台滲透不只指示朱政騏偷拍立法院密件案，其新聞中心主任王煒及記者林靖東，早已在前年總統大選期間指使媒體人林献元、退休副教授蘇雲華製造偽假民調；此案二審認定二人受指示協助中共介入選舉，判林9月、蘇6月徒刑，並宣告緩刑，最高法院駁回上訴定讞。

    對此，陸委會表示，《海峽導報》隸屬「福建日報報業集團」，前曾因發生介入我國內事務爭議，疑涉有違規違常情事，已非單純新聞媒體性質，政府已宣布自2025年起暫停該媒體來台駐點，迄未恢復該媒體來台駐點，亦未接獲相關申請。

    陸委會指出，疫後針對中媒記者來台駐點輪替，由主管機關文化部會同陸委會依規定採專案申請、個案評估許可方式，並透過移民署聯審會機制審查，目前維持既有7家11人中媒記者在台駐點，將持續會同文化部加強要求駐點記者須確實遵守政府法令規範，不得從事與許可目的不符之活動，倘涉有違法情事，將依法嚴處。

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