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    用命救人還被罵！ 「跑山獸」遭批 部落好友不忍發聲萬人挺

    2026/04/08 14:56 即時新聞／綜合報導
    捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德收費協尋47天後尋獲登山失聯男子遺體，竟遭一名林姓搜救教官卻批評其「趁火打劫」。（資料照）

    捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德收費協尋47天後尋獲登山失聯男子遺體，竟遭一名林姓搜救教官卻批評其「趁火打劫」。（資料照）

    捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）在協尋47天後尋獲登山失聯男子遺體，一名林姓搜救教官卻批評其「趁火打劫」、「賞金獵人」遭網友罵翻；部落客Yayut亞韻子對此發聲，身為跑山獸多年好友，她既生氣也有點難過，不願再沉默，相關貼文也被跑山獸轉發。

    部落客Yayut亞韻子在粉專「泰雅女子的紐約日常」表示，Petr Novotny其實是泰雅族女婿，與妻子Eva都是她熟識多年的朋友，「他們一起創立跑山獸，也是我們認識多年的好朋友，他們一直都很樸實、善良，也常做善事。」

    Yayut提到，「常常在臉書看到Petr，不是在山裡，就是在往山裡的路上」，甚至笑說「我覺得Petr比我們還像原住民欸！」她也心疼好友Eva，「哪一天不是提心吊膽？」畢竟Petr一進山可能就是好幾天，「一個人在深山裡遊走是多危險的事啊！」不只要面對野外風險，還得承受孤獨極限，直呼一直都覺得跑山獸是一個很不可思議的人。

    談到近期爭議的救援費用，她直言，「失聯47天救回才收10萬，我真的很想問，這是在做慈善事業嗎？」並強調「使用者付費本來就是很基本的道理」，沒有人有義務無條件承擔這些風險與成本。

    Yayut引述資料指出，台灣山難救援費用動輒10萬到300萬以上，若出動直升機甚至可能高達150萬，「那Petr呢？10萬其實很少」，還沒計算天數、聯繫與前置準備，更不要說他還要承擔是體力，是時間，甚至是生命等風險。

    Yayut也分享自身經驗，曾到美國大峽谷時，入口就清楚標示「發生山難費用需自行負擔，而且動輒上百萬」，對比之下更凸顯台灣社會對民間救援的期待與現實落差。她強調，Petr過去多次無償投入救援，「但先不要只看錢」，真正該看到的是他承擔的風險。最後她重申「他每天走進山裡，是在用自己的命，去把別人帶回來。」

    貼文曝光後，引起不少網友共鳴，吸引近3萬讚，底下有千餘則留言，還有近600次分享，跑山獸也轉貼該篇分享。許多人紛紛留言，強調「我看很多言論都是正面支持Peter，我支持收費，又不是慈善事業，他沒有必要幫忙，他很專業。」Yayut也感到欣慰表示，還好大部分的人都是良善的就放心了。

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