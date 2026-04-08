影像記憶卡成鐵證！ 補教狼師猥褻、性侵未成年兄弟檔判刑13年

補教狼師蘇姓男子猥褻一對未成年兄弟檔，遭嘉義地院判刑13年。（資料照）

嘉義地區一名蘇姓補教男老師，開設文教補習班，竟長期對補習課業的一對未成年兄弟檔伸狼爪，進行猥褻、強制性交、拍攝性影像等，被害人成年後因「Me Too」浪潮勇敢報警揭發，警方到蘇男家中取出他逞獸慾的影像記憶卡鐵證，嘉義地院日前依強制性交、利用權勢性交及兒童及少年性剝削防制條例等罪，合併判處蘇男13年徒刑。可上訴。

判決指出，這對兄弟檔年紀差2歲左右，讀國小時在美語補習班結識蘇男，兩人上國中後，到蘇男補習班上課，因此與蘇男先後有密集接觸，並於國中會考前期，入住蘇男住處進行考前衝刺，蘇男與兩兄弟家長也有往來。

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起訴書表示，2016至2019年間，蘇男趁機在其住處與補習班對哥哥伸狼爪猥褻，多達50次，甚至還帶他住宿飯店強制性交；蘇男在住處廁所安裝密錄器，偷拍他裸身自慰的性影像。

期間，蘇男也對弟弟伸魔爪，不僅每周猥褻或強制性交，更在浴室安裝密錄器拍攝其性影像；有一次，蘇男欲逞獸慾，弟弟極力抵抗，導致身體多處受傷，返家後因傷痕累累，母親追問，才發現兒子長期飽受蘇男逞獸行。

蘇男長期進行情緒勒索，傳訊息「會認真跟你告別」、「快點上天堂」等逼迫兩兄弟順從其性要求，兩兄弟生活圈全與蘇男有關，擔心拒絕會受負面對待而選擇隱忍，成年後「Me Too」浪潮效應下，去年6月兩人勇敢報警揭發蘇男惡行，警方到蘇男家中搜索時取出蘇男逞獸慾的影像記憶卡鐵證。

然而蘇男否認犯行，辯稱彼此都是互相愛慕的關係，兩兄都是自願與他有親密的舉動，過程中並未施加任何強制力，雖有竊錄2人性影像行為，但僅為記錄日常生活。

但法官根據通訊軟體紀錄等事證調查發現，蘇男犯案次數頻繁、手法惡劣、犯後無悔意，判決蘇男共犯6罪，應執行有期徒刑13年，沒收相關性影像記憶卡。

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